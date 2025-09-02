L’introduzione del controllo parentale su ChatGPT rappresenta una risposta diretta all’emergenza derivante dai recenti casi di suicidi tra adolescenti che utilizzavano il chatbot come confidente principale. Il punto di svolta è stato il caso di Adam Raine, sedicenne il cui suicidio ha portato i genitori a denunciare OpenAI e il CEO Sam Altman, accusando ChatGPT di aver avuto un ruolo diretto nella tragedia.

Secondo l’accusa, il giovane sarebbe riuscito ad aggirare i protocolli di sicurezza con l’aiuto dello stesso sistema, arrivando a pianificare il proprio gesto estremo. Questo aggiornamento si inserisce quindi come misura urgente per fronteggiare le denunce riguardanti l’uso improprio del chatbot in situazioni critiche.

Le criticità nei sistemi di sicurezza

I modelli linguistici di grandi dimensioni presentano vulnerabilità significative nella gestione di conversazioni sensibili. Le ricerche evidenziano come ChatGPT possa fornire risposte inadeguate o dannose quando si affrontano tematiche legate al suicidio.

Il caso di Adam Raine ha dimostrato quanto sia semplice aggirare i protocolli di sicurezza: il giovane è riuscito a manipolare il sistema con l’aiuto dello stesso chatbot per discutere piani autolesivi. OpenAI riconosce che le misure di protezione funzionano efficacemente negli scambi brevi, ma perdono affidabilità durante interazioni prolungate, aumentando il rischio di risposte inappropriate.

Le misure adottate da OpenAI

OpenAI ha implementato una strategia articolata per rafforzare la sicurezza del proprio chatbot. L’azienda ha avviato una collaborazione con oltre 90 professionisti medici di 30 Paesi, inclusi psichiatri, pediatri e medici di famiglia, creando un gruppo consultivo specializzato in salute mentale e sviluppo giovanile.

Il sistema di monitoraggio è stato potenziato per identificare conversazioni che evidenziano intenzioni violente verso altri, con la possibilità di sospendere gli account o segnalare i casi più gravi alle autorità competenti. Parallelamente, sono state migliorate le strategie di mitigazione del rischio per rendere ChatGPT più affidabile durante dialoghi prolungati e complessi.

La principale novità è l’introduzione del controllo parentale, che consente ai genitori di monitorare l’utilizzo del servizio da parte dei figli minori e di indicare un contatto di emergenza. Queste misure si integrano con le migliorie previste per GPT-5, specificamente progettate per gestire con maggiore efficacia conversazioni potenzialmente pericolose.

Il cambio di rotta nelle policy

Le precedenti politiche di OpenAI prevedevano semplicemente il consenso dei genitori per l’utilizzo di ChatGPT da parte di utenti sotto i 18 anni, senza controlli integrati diretti. L’azienda aveva sempre sostenuto che la supervisione spettasse esclusivamente a famiglie e tutori, rifiutando l’implementazione di sistemi di controllo parentale.

Il caso di Adam Raine ha rappresentato una svolta decisiva, costringendo OpenAI a rivedere completamente il proprio approccio. La denuncia legale e le accuse di responsabilità diretta nel suicidio del sedicenne hanno evidenziato l’inadeguatezza delle misure esistenti.

Questo cambiamento segna un rafforzamento della responsabilità aziendale nell’uso sicuro degli strumenti di intelligenza artificiale, introducendo controlli più rigorosi e sistemi di monitoraggio attivo che potrebbero influenzare positivamente la fiducia degli utenti e definire nuovi standard nel settore.