Bitchat: come funziona l’app che sfida WhatsApp

Bitchat rappresenta una rivoluzione nel panorama delle applicazioni di messaggistica, posizionandosi come alternativa innovativa a WhatsApp e alle altre piattaforme tradizionali. Sviluppata con il supporto di Jack Dorsey, co-fondatore di Twitter, questa applicazione introduce un concetto completamente nuovo: la possibilità di inviare messaggi senza internet, senza rete mobile e senza dover fornire il proprio numero di telefono.
Dopo una fase di test iniziale, l’app è ora ufficialmente disponibile sul mercato italiano e può essere installata su dispositivi compatibili, aprendo nuove prospettive per la comunicazione digitale.
Il funzionamento della rete mesh
Bitchat utilizza la tecnologia Bluetooth Low Energy per creare una rete mesh locale che connette automaticamente i dispositivi degli utenti presenti nell’area circostante. Questa soluzione tecnica permette di trasmettere messaggi senza dipendere da connessioni internet tradizionali o dalla copertura di rete cellulare.
Il sistema funziona trasformando ogni smartphone in un ponte di comunicazione: quando un utente invia un messaggio, questo viene instradato attraverso i dispositivi vicini fino a raggiungere il destinatario. La rete mesh può coprire distanze fino a 300 metri, con l’efficacia che dipende dalla densità di utenti presenti nella zona e dalla loro distribuzione geografica.
La sicurezza e la privacy
L’aspetto più rivoluzionario di Bitchat riguarda l’approccio alla privacy degli utenti. L’applicazione elimina completamente la necessità di creare un account tradizionale: non richiede numero di telefono, indirizzo e-mail o altri dati personali. La registrazione avviene in modo completamente anonimo, garantendo che l’identità dell’utente rimanga protetta fin dal primo utilizzo.
La crittografia end-to-end rappresenta un ulteriore livello di protezione, assicurando che solo mittente e destinatario possano leggere il contenuto dei messaggi. Per impostazione predefinita, l’app implementa un sistema di auto-cancellazione automatica dei messaggi dopo l’invio, eliminando qualsiasi traccia digitale delle conversazioni sui dispositivi.
La compatibilità e metodi di installazione
Bitchat è attualmente disponibile per tutti i dispositivi Apple, inclusi iPhone, iPad, Mac e Apple Vision Pro. Gli utenti possono scaricare l’applicazione direttamente dall’App Store senza particolari limitazioni o requisiti aggiuntivi.
Per quanto riguarda i dispositivi Android, la situazione risulta più complessa. La versione presente sul Play Store non è quella ufficiale, come specificato dagli sviluppatori attraverso i canali social. Gli utenti Android che desiderano utilizzare Bitchat devono quindi ricorrere a un metodo alternativo di installazione.
L’unica opzione disponibile per Android consiste nel scaricare l’APK direttamente dalla repository ufficiale su GitHub. Questo processo richiede maggiore attenzione da parte degli utenti, che devono abilitare l’installazione da fonti sconosciute nelle impostazioni del dispositivo.