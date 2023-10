Luigi Gubitosi indicato come nuovo presidente dell'Università Luiss. Carlo Bonomi fuori dal Cda.

Il 9 ottobre 2023, sono stati proposti i nuovi nomi del Cda dell’Università Luiss, il prestigioso ateneo con sede a Roma. Nel contempo è stato designato Luigi Gubitosi come nuovo presidente. Una novità importante, è che il leader di Confindustria ed ex direttore della stessa Luiss, Carlo Bonomi, non farà parte del Cda dell’università romana.

La rivelazione che l’imprenditore Carlo Bonomi fosse sprovvisto di una laurea, ha provocato molti dissensi nell’ambito accademico. Bonomi non ha mai obiettato quel titolo, al punto che così era solito firmare i documenti ufficiali, nonostante non avesse conseguito tale “epiteto”. Questo fatto è stato sicuramente determinante per non contemplare più Carlo Bonomi come direttore dell’università di Roma. La Legge italiana, infatti, prevede già da tempo l’impossibilità di gestire e presiedere un ateneo senza disporre di una laurea.

In merito a questa questione, Università Luiss e Confindustria hanno cercato di risolvere il problema riproponendo i nomi per gli incarichi sia di direttore, sia dei componenti del Cda accademico. Durante la riunione tra l’associazione ALuiss e Confindustria, per la proposta delle nuove cariche universitarie, un confronto guidato dallo stesso Bonomi, sono state proposte nuove possibilità per il Cda della Luiss. Per limitare le pesanti critiche mosse verso la figura di Bonomi come direttore accademico, si è ipotizzato per lui una nuova carica come vicedirettore. Durante la convocazione del Cda, però, questa ipotesi è stata sfatata.

I nuovi nomi presentati per il Cda della Luiss

Nel corso dell’assemblea per l’organizzazione degli incarichi per il Cda dell’ateneo privato, con presenti i rappresentanti dell’Ente patrocinatore dell’università romana ALuiss, i nomi comunicati sono stati i seguenti.

A capo dell’università è stato designato Luigi Gubitosi, vicepresidente di Confindustria ed ex direttore generale dell’azienda Rai. Naturalmente, Carlo Bonomi ha supportato la nomina di Gubitosi come presidente Luiss, non potendo nominare se stesso.

Successivamente, sono stati proposti come consiglieri per il Cda della Luiss i nomi di Giuliano Amato, già molto attivo nell’ambito accademico, la giornalista Monica Maggioni e Luigi Carbone. Inoltre, sono stati suggeriti Andrea Zoppini, ex sottosegretario della Giustizia (Governo Monti) e Antonino Mattarella. Anche Paolo Magri già vicepresidente dell’ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale) è stato inserito nel Cda. Il nuovo Consiglio ha, infine, menzionato Vito Grassi e Barbara Beltrame Giacomello come rispettivi presidente e vicepresidente esecutivi. Inoltre, presenti alla convocazione erano alcuni esponenti di ALuiss Alvise Biffi (Confindustria Lombarda) e Giovanni Baroni, direttore di Piccola Industria.

Chi è, però, il designato presidente Luiss Luigi Gubitosi?

Il direttore Gubitosi, laureato in Giurisprudenza all’Università Federico II, ha esercitato in diversi ambiti imprenditoriali, diventando presto il leader del settore finanziario di Wind Telecomunicazioni e “country manager” per la Corporate and Investment Banking con sede in Italia. Da diversi anni, inoltre, ha insegnato nel prestigioso ateneo Luiss la disciplina di Finanza Aziendale. Altri importanti traguardi raggiunti da Luigi Gubitosi sono le convocazioni nei Cda corrispettivi di Telecom Italia e del gruppo TIM, con la successiva carica nel 2012 di direttore generale della Rai.