Luiss, presentata la nuova squadra che affiancherà il neorettore Boccardelli

Presentata la squadra che affiancherà il neorettore della Luiss

E’ stata presentata la squadra che affiancherà, per tutto il triennio 2024/27, il neorettore della Luiss, Paolo Boccardelli, nelle sue funzioni che comprendono, tra le altre, quella di indirizzo, iniziativa e coordinamento delle attività scientifiche e didattiche e la responsabilità del corretto funzionamento delle strutture dell’Università. E con la quale, come ha dichiarato lo stesso Boccardelli, lavorerà sodo per garantire che il posizionamento della Luiss si consolidi a livello internazionale e che si rafforzi ulteriormente “il ruolo di interlocutore privilegiato con il mondo delle imprese e con Confindustria”.

Tutti pronti a collaborare anche per affrontare temi quanto mai attuali come quello dei nuovi orizzonti forniti dall’IA e dalla tecnologia e la rivoluzione del mercato del lavoro. Si tratta di cinque Prorettori, dei Dean delle Scuole, dei Direttori di Dipartimento e di sette Advisor. Tutti con profili accademici di altissimo livello nelle relative aree di provenienza. Vediamo chi sono tutti i componenti.

I prorettori

Cinque, dicevamo, sono i prorettori. Saranno pronti a sostituire il rettore in ogni sua funzione in caso di assenza o impedimento, ed eserciteranno le funzioni loro delegate con decreto rettorale. A rivestire questo incarico saranno:

Prorettore per la Didattica e la Qualità: Livia De Giovanni, Professore Ordinario di Statistica

Prorettore per lo Sviluppo e le Relazioni con gli Alumni e lo Sport: Francesco Di Ciommo, Professore Ordinario di Diritto Privato

Prorettore per l’Artificial Intelligence e le Digital Skills: Giuseppe Italiano, Professore Ordinario di Computer Science

Prorettore per l’Internazionalizzazione: Antonio Majocchi, Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese

Prorettore per la Ricerca e la Terza Missione: Stefano Manzocchi, Professore Ordinario di Economia Internazionale

I Dean

A essere stati nominati dal Consiglio di Amministrazione sono stati anche i Dean della Undergraduate School e Magistrale a Ciclo Unico, ovvero quelli che potrebbero essere definiti presidi di facoltà. Si tratta di:

Antonino Gullo, Professore Ordinario di Diritto Penale: Dean della Undergraduate School e Magistrale a Ciclo Unico

Enzo Peruffo, Professore Ordinario di Strategie d’Impresa: Dean della Graduate School

Valentina Meliciani, Professore Ordinario di Economia Applicata: Dean del Luiss Institute for European Analysis and Policy (LEAP)

Raffaele Oriani, Professore Ordinario di Finanza Aziendale: Dean della Luiss Business School

Aristide Police, Professore Ordinario di Diritto Amministrativo: Dean della Luiss School of Law

Gaetano Quagliariello, Professore Ordinario di Storia Contemporanea: Dean della Luiss School of Government

I Direttori di dipartimento

Questi, invece, i direttori di dipartimento:

Christian Lechner, Professore Ordinario di Entrepreneurship: Direttore del Dipartimento di Impresa e Management

Giovanni Orsina, Professore Ordinario di Storia Contemporanea: Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche

Alberto Petrucci, Professore Ordinario di Macroeconomia ed Economia Internazionale: Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza

Antonio Punzi, Professore Ordinario di Metodologia della Scienza Giuridica: Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza

Gli advisor

Sette sono, infine, gli advisor che collaboreranno con Boccardelli:

Michele Costabile, Professore Ordinario di Marketing Management e Performance Marketing & Metrics: Sviluppo Entrepreneurship, Venture Capital and Start-Up’s Ecosystem

Matteo De Angelis, Professore Ordinario di Marketing: Marketing, Orientamento e Reclutamento Studenti

Emiliana De Blasio, Professore Associato di Media Research: Diversità, Inclusione e Sostenibilità

Barbara De Donno, Professore Ordinario di Diritto Privato Comparato: Internazionalizzazione area Giurisprudenza e Programma Engage

Raffaele Fabozzi, Professore Ordinario di Diritto del Lavoro: Sviluppo e Gestione Faculty

Irene Finocchi, Professore Ordinario di Informatica: Trasformazione Digitale dell’Ateneo

Nicola Lupo, Professore Ordinario di Diritto Costituzionale: Internazionalizzazione area Scienze Politiche

A tutti i nuovi eletti sono stati destinati gli auguri di buon lavoro da parte del Presidente della Luiss, Luigi Gubitosi, il quale ha dichiarato che la squadra, nel giro di poche settimane, sarà già impegnata nella definizione del piano strategico 2025-28.

