Mafalda e Pimpa insieme a Roma: la mostra evento dedicata a Quino e Altan

Dal 14 maggio all’11 luglio 2026, una mostra su due icone assolute del fumetto: Mafalda e la Pimpa

Dal 14 maggio all’11 luglio 2026, Roma ospiterà un evento unico dedicato al mondo del fumetto internazionale: “Mafalda & La Pimpa”, la mostra che per la prima volta mette insieme due personaggi amatissimi da intere generazioni di lettori. L’esposizione sarà allestita presso la Sala Dalí dell’Instituto Cervantes di Roma, a Piazza Navona, e nasce dalla collaborazione tra ARF! Festival e Instituto Cervantes, insieme a Franco Cosimo Panini, Quipos S.r.l. e Caminito S.a.s.

La mostra rappresenta un incontro straordinario tra due universi narrativi apparentemente lontani ma accomunati dalla capacità di parlare tanto ai bambini quanto agli adulti. Da una parte c’è Mafalda, la bambina ribelle creata dal fumettista argentino Quino, simbolo di pensiero critico, ironia e attenzione verso le grandi questioni del mondo contemporaneo. Dall’altra c’è la Pimpa di Altan, icona della fantasia e della meraviglia infantile, protagonista di storie colorate e rassicuranti che hanno accompagnato l’infanzia di milioni di italiani.

L’esposizione presenterà le riproduzioni in stile Artist’s Edition delle celebri strip di Mafalda insieme alle tavole originali della Pimpa. Il percorso offrirà così ai visitatori la possibilità di scoprire due modi differenti ma complementari di osservare il mondo attraverso gli occhi dell’infanzia. Mafalda affronta temi come la guerra, le ingiustizie sociali, l’autorità e il conformismo con uno sguardo pungente e profondamente attuale. La Pimpa, invece, trasforma ogni esperienza quotidiana in un’avventura fatta di amicizia, scoperta e immaginazione.

L’inaugurazione ufficiale è in programma giovedì 14 maggio alle ore 17.30 e vedrà la partecipazione del Maestro Altan, che incontrerà il pubblico per un talk speciale seguito da una sessione di firmacopie. L’evento rientra nella XII edizione di ARF! Festival, manifestazione ormai diventata un punto di riferimento per il fumetto italiano e internazionale.

A rendere ancora più interessante la mostra è il dialogo ideale tra due autori che hanno segnato profondamente la cultura contemporanea. Quino, scomparso nel 2020, ha trasformato Mafalda in un simbolo universale di libertà e coscienza civile. Le sue strisce, nate negli anni Sessanta in Argentina, continuano ancora oggi a essere lette e amate in tutto il mondo. Altan, invece, ha dato vita nel 1975 alla Pimpa, personaggio nato quasi per gioco con sua figlia Kika e diventato negli anni protagonista di fumetti, cartoni animati, spettacoli teatrali e musical.

Secondo i curatori Stefano Piccoli e Daniele Bonomo, il valore dell’esposizione sta proprio nella possibilità di rileggere oltre cinquant’anni di storia attraverso i segni e le parole di due maestri del fumetto. Un confronto che mostra come il linguaggio delle nuvole parlanti possa ancora oggi raccontare la società, le emozioni e i cambiamenti culturali meglio di molti altri mezzi espressivi.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal martedì al venerdì dalle 14 alle 20 e il sabato dalle 12 alle 20, mentre domenica e lunedì resterà chiusa. Un’occasione imperdibile per appassionati di fumetto, famiglie e curiosi che vogliono riscoprire due personaggi entrati ormai nell’immaginario collettivo internazionale.