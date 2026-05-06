Concerti Elisa 2026: date, biglietti e scaletta completa del Tour nei Palasport

Elisa torna a calcare i palasport italiani con il tour 2026, un percorso che attraversa arene dal Nord al Sud del paese e mette al centro la sua voce dal vivo. Lo show alterna momenti intimi e passaggi più energici, costruendo un racconto narrativo che rilegge il repertorio storico accanto ai brani recenti.

Sul palco si intrecciano fragilità e potenza, in un equilibrio che punta alla continuità emotiva più che alla successione di singoli.

Il tour ha preso avvio a Jesolo e si è consolidato tra aprile e maggio in alcune delle principali arene indoor, confermando un’impostazione fluida che si allontana dalla replica tradizionale. Ogni serata diventa uno spazio narrativo dove gli arrangiamenti vengono reinterpretati per dare forma coerente a epoche diverse della carriera dell’artista, senza mai perdere di vista la centralità della voce.

Il tour Elisa Palasport 2026 ha preso il via il 23 e 24 aprile a Jesolo, presso il Palazzo del Turismo, aprendo un percorso che attraversa l’Italia da Nord a Sud.

Le date successive hanno toccato alcune delle arene più importanti del paese:

26 e 27 aprile – Milano – Unipol Forum

29 aprile – Torino – Inalpi Arena

2 maggio – Bologna – Unipol Arena

3 maggio – Firenze – Nelson Mandela Forum

5 maggio – Roma – Palazzo dello Sport

7 maggio – Bari – Palaflorio

9 maggio – Eboli – Palasele

I biglietti: dove comprarli e quando aprono le vendite

I biglietti per il tour Palasport 2026 di Elisa sono disponibili attraverso i canali ufficiali TicketOne e Friends & Partners.

Sono stati messi a disposizione anche pacchetti speciali che includono vantaggi aggiuntivi, ma le fonti ufficiali non hanno diffuso dettagli specifici sui prezzi dei singoli settori. Per chi vuole assicurarsi un posto è consigliabile monitorare regolarmente la disponibilità sulle piattaforme di vendita ufficiali, iscriversi alle newsletter di Elisa e controllare i termini e le condizioni dei pacchetti prima dell’acquisto. Acquistare da canali ufficiali garantisce la validità del biglietto ed evita rischi legati al mercato secondario.

La scaletta: i brani in ordine di esecuzione

Il percorso musicale del tour 2026 si sviluppa attraverso una sequenza articolata che intreccia repertorio storico e brani più recenti:

Overture

New Intro – Amore È

Stay

Labyrinth

Heaven

Dancing

Rock Your Soul

Broken

Rainbow

Together

Filo

Luce

O Forse Sei Tu

Ti Vorrei Sollevare

Anche Fragile

Se Piovesse il tuo nome

Vivere Tutte Le Vite

L’anima Vola

No Hero

Poesia

Ostacoli

Yashal

Medley Rock

A Modo Tuo

Outro Girls

La sequenza rispetta un equilibrio tra dinamiche intime e aperture più potenti, valorizzando la varietà degli arrangiamenti e la capacità interpretativa dal vivo.

L’ultimo album: ritorno al futuro e le collaborazioni

Il 18 febbraio 2022 esce Ritorno al futuro, album bilingue che mescola italiano e inglese in una sintesi di pop, rock ed elettronica. Il disco raccoglie collaborazioni e sonorità contaminate, dialogando con fasi diverse della carriera di Elisa e offrendo materiale che trova spazio nella scaletta del tour 2026, dove brani del disco si alternano alle hit storiche.

La carriera: dagli esordi a Sanremo fino ai palasport

Elisa Toffoli nasce nel 1977 a Monfalcone e firma a 16 anni con Sugar. L’album d’esordio Pipes & Flowers (1997) ottiene il triplo platino. *La consacrazione arriva con il Festival di Sanremo 2001, vinto con Luce (tramonti a nord est).*

Seguono collaborazioni con artisti come Ligabue e Tina Turner, oltre dieci album pubblicati e una crescita costante sui palchi live. Il tour palasport 2026 conferma la maturità performativa raggiunta.

Fonte immagine: Radio Italia