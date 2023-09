Marrageddon a Milano: orari, come arrivare e dove parcheggiare

Marrageddon a Milano: orari

ORE 13.00 INGRESSO GOLD E PLATINUM PACKAGE

ORE 14.30 APERTURA INGRESSI RED, YELLOW E GREEN ZONE

ORE 16.00 RADIO DEEJAY e M2O WITH WAD

ORE 16.25 DJ TY1 VS DJ ZAK #HIPHOP50

ORE 16.40 KID YUGI

ORE 17.10 MILES

ORE 17.30 ANNA

ORE 17.55 PAKY

ORE 18.35 SHIVA

ORE 19.20 FABRI FIBRA

ORE 20.15 SALMO

ORE 21.10 MARRACASH

(+ SANTERIA SET CON GUÈ)

Marrageddon a Milano: come arrivare

METRO : usare la linea metropolitana M5 (“linea lilla”) e scendere alla fermata San Siro Ippodromo. Proseguire a piedi lungo via Aldobrandini verso Nord sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 600 metri, a piedi 7 minuti circa); in alternativa, prendere la metropolitana M1 (“linea rossa”), scendere alla fermata Lotto. Proseguire a piedi lungo via Caprilli sino a Piazzale dello Sport (distanza circa 1,2 km, a piedi 15 minuti circa):

Marrageddon a Milano: dove parcheggiare

Il grande giorno è finalmente arrivato e, a poche ore dalla prima tappa di, per la precisione all’Ippodromo SNAI La Maura, Marracash ha annunciato il tutto esaurito anche della data di Napoli. Saranno 55mila gli spettatori che sabato 30 settembre si raduneranno all’Ippodromo di Agnano per la seconda data del festival rap più atteso dell’anno, che conterà così in totale 140mila persone. Ecco ladi Marrageddon a Milano con gli orari:L’Ippodromo SNAI La Maura di Milano ha, di cui vi parleremo più avanti. Ecco come arrivare facilmente a Marrageddon a Milano, sia con i mezzi pubblici, sia con mezzi di trasporto propri:Ricordiamo che, vista l’elevata affluenza, i possessori di un biglietto per la, quella più avanzata, e per la, la centrale, entrano dal lato del Parco di Trenno. Questa zona è più vicina alla fermata metro Bonola e alla via Lampugnano. Chi invece ha comprato un ticket per laentra da Via Ippodromo, più verso Lampugnano.Vicino all’Ippodromo Snai La Maura è possibile usare i, tra l’altro gli A, B, C e H si possono prenotare in anticipo online. Attenzione però: molti di questi potrebbero essere già occupati anche perché alle 15 è andata in scena la partita di serie A Milan-Verona da San Siro. Alternative lì accanto possono essere i parcheggi, acquistabili in loco. Il prezzo di questi parcheggi si aggira intorno ai 25 euro per l’intera serata. L’altra possibilità è quella di parcheggiare il proprio mezzo vicino ad una metro e da lì continuare verso l’Ippodromo.Ph. Andrea Bianchera