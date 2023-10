Maturità 2024: le date di inizio e di fine esami

Quando si svolgeranno gli esami di maturità 2024? Questa è la domanda che tutti gli studenti di quinta superiore si stanno facendo dall’inizio di questo anno scolastico.

Il MIM, attraverso l’ordinanza n.128 del 6 luglio 2023, ha definito le date in cui moltissimi alunni si cimenteranno l’anno prossimo nelle prove di maturità. Il Ministero ha comunicato che la maturità 2024 inizierà ufficialmente da mercoledì 19 giugno 2024 alle ore 8.30. La data di inizio dei test corrisponde anche alla prima prova di maturità, che verrà seguita il giorno seguente dall’altro esame previsto dal Ministero. Infatti, la seconda prova ufficiale sarà giovedì 20 giugno sempre alle ore 8.30. La prova d’esame integrativa o suppletiva, che corrisponde ad una sorta di sessione straordinaria, avverrà il 3 luglio alle ore 8.30.

E’ bene precisare che la prima prova coinciderà con il classico esame di italiano, mentre nella seconda prova verrà sviluppato un testo inerente la materia di indirizzo. Non sarà considerata una terza prova scritta, poiché l’ultima prova formale sarà appunto l’esame orale.

Quando termineranno le prove di maturità 2024?

Una volta concluse le due prove ufficiali, l’esame di maturità 2024 proseguirà “il suo corso” con la prova orale. In questo caso, l’inizio delle interrogazioni non viene stabilito direttamente dal Ministero, ma viene stipulato dai singoli istituti scolastici. Quindi, per ora non sarà possibile conoscere la data precisa in cui prenderà il via l’ultima prova d’esame.

Come avverrà, però, l’esame orale? La commissione che gestirà la sessione di maturità dovrà estrarre casualmente una lettera dell’alfabeto e una volta sorteggiata, le interrogazioni partiranno in ordine alfabetico da quella lettera. Solitamente, per chi volesse avere una idea di inizio delle prove orali, le scuole potrebbero partire dal lunedì seguente alla seconda prova di maturità.

I docenti saranno impegnati giornalmente a testare cinque studenti candidati e si potrebbe trovare un termine degli esami entro le prime settimane del mese di luglio.

Insomma, queste sono le direttive ufficiali per quanto riguarda le date del prossimo esame di maturità 2024. Ogni studente dovrà prendere in considerazione queste disposizioni, con l’intento di prepararsi al meglio per le proprie prove di maturità.