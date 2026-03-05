Maturità 2026, i pollini abbassano i voti: lo studio su 100mila esami in Finlandia

Un recente studio pubblicato sul Journal of Epidemiology & Community Health ha portato alla luce un fenomeno inaspettato: l’esposizione ai pollini durante il periodo degli esami può ridurre significativamente la performance cognitiva degli studenti.

La ricerca ha analizzato quasi 100.000 casi relativi all’esame nazionale di immatricolazione delle scuole superiori di Helsinki e Turku, nel sud della Finlandia, nel periodo compreso tra il 2006 e il 2020. I risultati hanno evidenziato un legame diretto tra la concentrazione di pollini nell’aria e un abbassamento statistico dei punteggi ottenuti.

Gli studenti che soffrono di rinite allergica entrano in una condizione definita “brain fog” o nebbia mentale: il polline non si limita a provocare sintomi nasali, ma mina la qualità del sonno e altera l’umore. Questo impatto biologico si traduce in minori energie mentali proprio nel momento cruciale delle prove, penalizzando i candidati allergici rispetto ai compagni non sensibili e facendoli apparire ingiustamente meno preparati alla commissione d’esame.

Le evidenze dello studio finlandese

I ricercatori hanno esaminato i risultati di circa 100.000 esami di immatricolazione nazionale sostenuti presso le scuole superiori di Helsinki e Turku tra il 2006 e il 2020. L’analisi ha incrociato gli esiti delle prove con i dati sulla concentrazione di polline nell’aria durante il periodo di svolgimento, evidenziando una correlazione statisticamente significativa: all’aumentare dei livelli pollinici corrispondeva un abbassamento dei punteggi conseguiti dagli studenti.

Lo studio, pubblicato sul Journal of Epidemiology & Community Health, ha dimostrato che la rinite allergica può tradursi in un effettivo deficit di risorse cognitive al momento della prova. Gli studenti allergici entrano in una condizione di brain fog che riduce la capacità di concentrazione, nonostante la preparazione accumulata.

Questa nebbia mentale non è solo una percezione soggettiva: i dati attestano che chi soffre di allergia stagionale dispone di minori energie mentali proprio quando ne avrebbe più bisogno, risultando penalizzato rispetto ai compagni non allergici indipendentemente dall’impegno profuso nello studio.

Le discipline più esposte: matematica, fisica e chimica

Lo studio finlandese rivela che il calo dei punteggi risulta più marcato proprio nelle materie che esigono precisione millimetrica e capacità di calcolo sostenute. Matematica, fisica e chimica emergono come le discipline maggiormente vulnerabili all’esposizione ai pollini, poiché risolvere problemi scientifici richiede una concentrazione estrema che il disturbo allergico tende a compromettere.

In queste prove il cervello deve operare con massima lucidità per gestire equazioni, formule e procedure logiche sequenziali; anche una lieve riduzione della capacità attentiva può tradursi in errori che penalizzano il risultato finale. Al contrario, nella prova d’italiano la padronanza linguistica e la capacità argomentativa offrono un margine di compensazione maggiore, rendendo meno evidente l’effetto della nebbia mentale indotta dal polline.

La distinzione evidenzia come il fattore biologico colpisca in modo differenziato le competenze cognitive richieste.

Le variabili ambientali e di genere

Il periodo degli esami coincide con la fioritura di ontano e nocciolo, le cui particelle polliniche raggiungono picchi di concentrazione proprio nei mesi cruciali per la maturità. Lo studio finlandese evidenzia come temperature elevate e inquinamento atmosferico amplifichino l’aggressività del polline: le polveri sottili presenti nell’aria rendono le particelle allergeniche più reattive, moltiplicando l’impatto sulla capacità cognitiva.

Emergono inoltre differenze di genere significative nei dati raccolti. Le ragazze mostrano una maggiore sensibilità ai pollini di ontano, con ricadute più evidenti sul rendimento complessivo. I ragazzi, invece, registrano cali di performance più marcati nelle prove di matematica quando esposti ai pollini di nocciolo, confermando come fattori biologici e ambientali si intreccino in modo complesso con le caratteristiche individuali degli studenti.

Le indicazioni pratiche per candidati allergici

Consultare i bollettini dei pollini e le previsioni meteo permette di valutare in anticipo il livello di rischio durante l’esame. Arrivare lucidi alla prova è fondamentale quanto aver ripassato.

Rivolgersi a un medico consente di individuare terapie che non causino sonnolenza, preservando concentrazione e rendimento.