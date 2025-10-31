Medicina 2025, aperte le iscrizioni al semestre aperto: prime sessioni a novembre e dicembre

È ufficiale: dal 30 ottobre sono aperte le iscrizioni per la prima sessione del semestre aperto della facoltà di Medicina 2025. La registrazione va effettuata sulla piattaforma dell’ateneo entro le 23:59 del 15 novembre. L’appello nazionale si svolgerà il 20 novembre con inizio alle ore 11:00 in tutte le sedi, secondo le procedure di registrazione locali. Verificare requisiti d’accesso e documenti richiesti.

Il calendario delle sessioni

Il primo appello

La finestra di iscrizione va dal 30 ottobre al 15 novembre (fino alle 23:59); la prova si terrà il 20 novembre in simultanea in tutte le sedi universitarie italiane, con inizio fissato alle ore 11:00. I risultati del primo appello saranno pubblicati entro il 3 dicembre.

Gli studenti devono registrarsi sulla piattaforma del proprio ateneo seguendo le procedure indicate. Controllare orario e sede prima della prova stessa.

Il secondo appello

Le iscrizioni per il secondo appello sono aperte dal 21 novembre al 6 dicembre; la prova si svolgerà il 10 dicembre. I risultati saranno pubblicati entro il 23 dicembre.

Chi desidera migliorare il punteggio può rinunciare al risultato del primo appello entro 48 ore dalla pubblicazione ufficiale.

Le modalità di prova

Le prove si svolgono in sequenza: Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia. Ogni test dura 45 minuti, con pause di 15 minuti tra le prove.

Si inizia alle 11:00; le aule sono predisposte per gestione, controllo e distribuzione materiale.

Le modalità di valutazione: punteggi e soglie

Ogni prova comprende 31 domande a scelta multipla o a completamento. Il punteggio assegna +1 per la risposta corretta, 0 per quella omessa e -0,1 per l’errore. Per superare serve almeno 18/30; il massimo formalizzato è 31 (equivalente a 30 e lode).

Un esempio: cinque errori riducono il totale di 0,5 punti. È possibile annullare il punteggio del primo appello.

Le regole in aula e le sanzioni

È vietato introdurre in aula telefoni, smartwatch, calcolatrici o appunti cartacei: è consentita esclusivamente la penna fornita dal personale. All’ingresso i candidati saranno sottoposti a controlli di sicurezza, inclusi metal detector e ispezione dei bagagli, e dovranno esibire un documento d’identità valido per la verifica dell’identità.

A ogni partecipante viene consegnata una busta sigillata contenente le domande e un modulo risposte anonimo da compilare. Qualsiasi violazione delle norme comporterà l’annullamento immediato della prova, con firma e controllo incrociato dei dati.

Le opzioni del candidato e scadenze operative

Il candidato può sostenere uno, due o tutti e tre gli esami nella stessa sessione, ma deve rimanere in aula fino alla conclusione della terza prova. La rinuncia al punteggio del primo appello va comunicata sulla piattaforma entro 48 ore.

Le azioni consigliate per gli studenti: checklist operativa