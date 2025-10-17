Esami Semestre Filtro Medicina: iscrizioni, date e regole d’aula stabilite dal Ministero dell’Università

Le iscrizioni agli esami del Semestre Filtro di Medicina iniziano il 30 ottobre, con scadenza per il primo appello fissata al 15 novembre, mentre il secondo appello prevede registrazioni dal 21 novembre al 6 dicembre.

Le prove si svolgeranno il 20 novembre e il 10 dicembre, entrambe con inizio alle 11:00. Il Ministero dell’Università definisce il calendario e organizza le modalità esecutive, garantendo un quadro temporale chiaro e strutturato per tutti gli aspiranti studenti. Documentazione dettagliata inclusa.

Il calcolo del punteggio

Il calcolo del punteggio si basa su tre quiz di 31 domande ciascuno, con risposte a scelta multipla e completamento.

Ogni risposta corretta assegna 1 punto, mentre mancata risposta non viene conteggiata e ogni errore comporta -0,1 punto. La soglia minima per il superamento è 18. Il voto finale viene arrotondato al numero intero più vicino, garantendo giustizia e continuità.

Lo svolgimento delle prove

Durante le sessioni, gli esaminandi ricevono una documentazione precompilata comprendente anagrafica, talloncini e etichette adesive.

In aula, ogni studente viene fornito di una busta chiusa contenente la prova e la penna indispensabile per rispondere. Il tempo a disposizione è di 45 minuti per ciascuna prova, seguito da una pausa di 15 minuti. La procedura garantisce ordine e rispetto delle tempistiche stabilite dal ministero. Con efficienza.

I divieti e regole in aula

Gli esaminandi devono osservare rigorosamente le norme in aula: è vietato l’utilizzo di dispositivi digitali, tablet, smartphone, appunti, libri e quaderni.

L’infrazione comporta l’annullamento immediato della prova. Ogni candidato deve rimanere al proprio posto per tutta la durata dell’esame e delle pause, garantendo così regolarità e sicurezza nelle sessioni d’esame. Tali regole sono assolutamente indispensabili.