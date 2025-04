Modena City Ramblers tour 2025: info su date, biglietti e scaletta

I Modena City Ramblers tornano a calcare i palchi italiani nel 2025 con un nuovo entusiasmante tour che attraverserà la penisola da nord a sud. La storica folk band emiliana, conosciuta anche come MCR, si prepara a portare la propria energia travolgente in numerosi centri e feste all’aperto, a distanza di circa due anni dall’uscita del loro ultimo album “Sei Vivo”.

Un’occasione imperdibile per tutti gli amanti della musica combat folk di riascoltare dal vivo i brani che hanno segnato oltre trent’anni di carriera musicale. I concerti dei Modena City Ramblers rappresentano da sempre un appuntamento fisso per generazioni di fan, grazie alla loro capacità di creare un’atmosfera unica e coinvolgente, mescolando tradizione e innovazione in performance cariche di passione.

I Modena City Ramblers hanno programmato un tour ricco di eventi per il 2025, con concerti che attraverseranno l’intera penisola. Il tour inizierà il 13 aprile a Budrio (BO) presso il Teatro Consorziale nell’ambito del Festival dell’Ocarina, con inizio alle ore 17.00. Seguiranno altre tappe importanti: il 20 aprile a Cesena (FC) al Vidia Club alle 21.00, con ingresso a 18 euro più diritti di prevendita, e il 24 aprile a Livorno al The Cage Theatre alle 22.00, sempre con biglietto a 18 euro più prevendita.

Il 25 aprile sarà una giornata intensa con doppio appuntamento: alle 15.00 a Gandino (BG) presso il Museo Rifugio Malga Lunga con ingresso gratuito previa prenotazione, e in serata a Spilamberto (MO) in Piazza Caduti per la Libertà alle 21.00, ad ingresso gratuito. Il tour proseguirà il 26 aprile a Padova presso il CSO Pedro, seguito dal 27 aprile a Monza in Piazza Cambiaghi con inizio alle 22.00 ad ingresso gratuito.

Informazioni sui biglietti e costi

Il tour 2025 dei Modena City Ramblers prevede sia eventi a pagamento che gratuiti. Per le date a pagamento come Cesena e Livorno, il costo è di 18 euro più diritti di prevendita. Molti concerti invece sono ad ingresso libero, come quelli di Spilamberto, Monza, Pineto e Ostuni.

Per gli eventi gratuiti con prenotazione, come quello di Gandino, è comunque necessario assicurarsi un posto in anticipo attraverso i canali ufficiali della location.

Dettagli del concerto: durata e scaletta

Lo spettacolo dei Modena City Ramblers ha una durata approssimativa di due ore. Generalmente, i concerti iniziano alle 21:00 per concludersi intorno alle 23:00, offrendo al pubblico un’esperienza musicale completa che attraversa i brani più rappresentativi della band emiliana.

Scaletta tipica

La scaletta del tour 2025 dovrebbe seguire quella proposta negli spettacoli più recenti, con brani storici e nuove produzioni. Ecco i pezzi che probabilmente saranno eseguiti:

Grande famiglia

Morte di un poeta

Clan Banlieue

Mediterranea

Viva la vida

Fuocammare

Ebano

Etnica danza

Che botta!

Una perfecta excusa

El señor T-Rex

Le guerre degli altri / Maledetti pacifisti

Dall’altra parte

Barche in mezzo al mare / Storm Sea Polka

Transamerika

Contessa

In un giorno di pioggia

Mia dolce rivoluzionaria

Resistenza globale

I cento passi

Bella ciao

Foto copertina via Flickr