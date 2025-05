AHORA Y PARA SIEMPRE HEROÍNAS: la mostra di Belén Ortega e Mirka Andolfo a Roma

A Roma una doppia esposizione celebra due icone del fumetto internazionale: Belén Ortega e Mirka Andolfo

Torna a brillare la collaborazione tra l’Istituto Cervantes di Roma e ARF! Festival: per la prima volta dal 2016, la prestigiosa Sala Dalì di piazza Navona apre le porte a una straordinaria doppia esposizione. Protagoniste due eccellenze assolute del fumetto contemporaneo, simboli della creatività di Spagna e Italia: Belén Ortega e Mirka Andolfo. Un omaggio potente e suggestivo a due autrici che stanno riscrivendo le regole del fumetto internazionale.

L’esposizione sarà aperta gratuitamente al pubblico dal 15 maggio al 5 luglio 2025, con i seguenti orari: dal martedì al venerdì dalle 14:00 alle 20:00, il sabato dalle 12:00 alle 20:00.

Le protagoniste sotto i riflettori: Belén Ortega e Mirka Andolfo

L’incontro tra due eccezionali talenti femminili del fumetto internazionale rappresenta il cuore pulsante di questa mostra unica. Dall’Andalusia arriva Belén Ortega, esponente di spicco della scuola spagnola che sta conquistando il mercato americano dei supereroi. Il suo tratto distintivo fonde magistralmente il dinamismo tipico dei manga giapponesi con la composizione occidentale, creando un linguaggio visivo contemporaneo e immediatamente riconoscibile.

Dal Piemonte, ma con radici napoletane, Mirka Andolfo si è affermata come autentica superstar globale del fumetto, raggiungendo l’Olimpo dell’arte sequenziale non solo in Italia, ma anche in Francia e negli Stati Uniti. Attraverso i suoi progetti creator-owned, l’artista esplora tematiche come identità, desiderio ed emancipazione, sfidando costantemente i confini imposti dalla società.

Nonostante percorsi creativi distinti, le due autrici condividono una visione rivoluzionaria: portare nel fumetto mainstream uno sguardo europeo capace di reinterpretare le figure femminili. Nelle loro mani, le eroine diventano creature complesse e stratificate, dove il corpo femminile non è mero oggetto estetico ma potente veicolo di significato e trasformazione.

L’appuntamento imperdibile è fissato per giovedì 15 maggio 2025 alle 17:30, quando Belén Ortega e Mirka Andolfo incontreranno il pubblico romano. Un’occasione unica per scoprire i retroscena creativi direttamente dalle autrici, con la possibilità di porre domande e approfondire le loro ispirazioni artistiche. L’evento non si limiterà al talk: i partecipanti potranno ottenere dediche personalizzate e acquistare in anteprima assoluta l’ARFbook 2025, catalogo che raccoglie le opere più significative delle due fumettiste.

L’esperienza immersiva: dagli eroi ai nuovi modelli femminili

La mostra offre un viaggio affascinante attraverso la reinterpretazione di personaggi iconici e la creazione di nuove eroine. Dalle protagoniste del pantheon DC Comics come Wonder Woman, Supergirl e Catwoman, alle più recenti Harley Quinn e Punchline, fino alle creazioni originali delle due artiste – Angelina, Leslie, Lady Hellaine, Paprika e Clelia – l’esposizione traccia un percorso evolutivo della figura femminile nel fumetto contemporaneo.

I disegni originali si alternano a sketch preparatori e riproduzioni di tavole digitali, creando un dialogo visivo che cattura la trasformazione del corpo femminile da semplice superficie a potente veicolo d’identità. La Ortega, con il suo tratto influenzato dai manga, reinterpreta le supereroìne classiche come figure complesse e multidimensionali, capaci di essere simultaneamente giuste e ambigue, dolci e guerriere.

La Andolfo, invece, esplora territori più provocatori, dove le sue protagoniste sfidano apertamente i ruoli imposti dalla società. Attraverso personaggi come Lady Hellaine o Paprika, l’artista trasforma il corpo femminile in uno spazio di conflitto e liberazione, dove il desiderio diventa strumento di emancipazione.