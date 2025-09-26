Il MUR si costituirà parte civile nei processi relativi a casi di violenza nelle università

Il Ministero dell’Università e della Ricerca assume un ruolo centrale nella tutela del corretto funzionamento del sistema accademico nazionale, con responsabilità specifiche nella gestione di episodi che compromettono l’attività didattica. La dichiarazione ufficiale della ministra Anna Maria Bernini delinea chiaramente le competenze istituzionali in materia di contrasto a comportamenti illeciti all’interno degli atenei.

Il quadro normativo vigente conferisce al dicastero la facoltà di intervenire attraverso strumenti legali quando si verificano atti di violenza o ostruzione delle attività formative. La costituzione di parte civile nei procedimenti giudiziari rappresenta una misura straordinaria che sottolinea la gravità degli episodi e l’impegno ministeriale nel garantire il diritto allo studio e la sicurezza delle comunità universitarie.

Gli episodi di violenze e blocchi didattici

Due episodi recenti hanno scosso il panorama universitario italiano, evidenziando una preoccupante escalation di comportamenti che compromettono il normale svolgimento delle attività accademiche. A Pisa si è verificata un’aggressione fisica ai danni del professor Rino Casella, mentre a Genova alcuni studenti hanno occupato il rettorato, impedendo l’accesso all’ateneo e bloccando le lezioni.

Questi eventi hanno avuto ripercussioni dirette sul diritto allo studio, negando ad altri studenti la possibilità di frequentare regolarmente i corsi e compromettendo l’erogazione della didattica. Come sottolineato dalla ministra Bernini, “aggredire docenti o ostacolare l’attività didattica non è esercizio del dissenso, ma sono reati“, distinguendo chiaramente tra forme legittime di protesta e azioni che configurano violazioni della legge e dell’ordine accademico.

Il supporto legale del ministero

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha annunciato una strategia legale precisa per contrastare episodi di violenza nei campus universitari. La decisione di costituirsi parte civile nei processi giudiziari rappresenta un cambio di approccio istituzionale, volto a tutelare concretamente il funzionamento degli atenei.

La ministra Bernini ha specificato che il sostegno ministeriale si estenderà ai rettori che denunceranno occupazioni e soprusi, come nel caso del professor Federico Delfino a Genova. Questa misura garantisce copertura legale e supporto istituzionale alle autorità accademiche che agiscono per preservare l’ordine universitario.

L’approccio adottato mira a stabilire un precedente giuridico chiaro: le interruzioni dell’attività didattica e le aggressioni al personale accademico costituiscono reati perseguibili, non forme legittime di protesta studentesca.