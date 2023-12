Cresce Naba a Roma: inaugurazione di un nuovo padiglione del campus

La Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) ha inaugurato un nuovo edificio del suo campus presente nel quartiere Ostiense di Roma, estendendo la sua superficie da 3.700 a 6.000 metri quadri. Questa espansione è parte di un progetto di consolidamento e crescita di NABA come polo culturale di riferimento nella capitale.

L’inaugurazione ha visto la presenza di figure come Amedeo Ciaccheri, Presidente del Municipio Roma VIII, Daniele Bisello, NABA School Director – Roma, e Silvia Simoncelli, NABA Head of Education – Roma. Daniele Bisello ha fornito dettagli sull’ampliamento, sottolineando l’importanza dell’inclusività nella comunità accademica, con studenti provenienti da 39 paesi diversi.

La scelta della location in zona Ostiense è stata influenzata dalla sua storia come motore di modernità e dal suo attuale ruolo come punto di riferimento per l’innovazione. La zona sta crescendo rapidamente e ospita diverse istituzioni e aziende che collaborano con NABA, creando una sorta di “Ostiense Valley“. Inoltre, c’è la volontà di offrire nei prossimi anni soluzioni abitative collegate al campus per venire incontro alle necessità degli studenti fuori sede.

Il nuovo edificio del Campus NABA a Roma sarà ampliato con ulteriori aule e spazio per la biblioteca, oltre a un nuovo laboratorio di design all’avanguardia, attrezzato con strumenti e macchinari essenziali, che sarà pronto entro luglio 2024. Questo laboratorio supporterà i nuovi corsi previsti per l’Anno Accademico 2024/25. Tra le novità nell’offerta accademica NABA, spiccano il Triennio in Design, con specializzazioni in Interior Design e Product and Innovation Design, e il Triennio in Comics and Visual Storytelling, focalizzato sulla formazione di illustratori di fumetti, graphic novelist e artisti visivi.

Questi corsi mirano a sviluppare competenze per raccontare storie avvincenti e definire uno stile personale. Queste aggiunte arricchiscono un’offerta formativa già vasta, che include corsi in Fashion Design, Communication and Graphic Design, Media Design and New Technologies e Visual Arts, preparando gli studenti a confrontarsi con temi e professioni emergenti in un mondo del lavoro in costante evoluzione.