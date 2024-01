Alla scoperta dei segreti della sceneggiatura con NABA e Cinematografo Incontra

Il mondo del cinema e della serialità televisiva si appresta a vivere un momento di grande ispirazione e condivisione grazie al ritorno di “Cinematografo Incontra”, un format esclusivo ideato dalla Rivista del Cinematografo. Questo ciclo di incontri è pensato per professionisti del settore, studenti e appassionati che desiderano avvicinarsi ai protagonisti del grande e piccolo schermo attraverso conversazioni intime e approfondite, quasi fossero dialoghi privati.

La serie di eventi, che si svolgerà da febbraio a maggio, è dedicata al mondo della sceneggiatura e si inserisce nella seconda edizione di “NABA Story First”. Questa iniziativa nasce all’interno del Master Accademico in Screenwriting for Series del campus romano della NABA, Nuova Accademia di Belle Arti, e mira a esplorare i segreti e le tecniche dietro la creazione di storie avvincenti per il cinema e la televisione.

Gli incontri si terranno presso la Casa del Cinema di Roma, situata a Villa Borghese, e vedranno la partecipazione di Francesca Staasch, Course Advisor Leader del Master, insieme a giornalisti e critici cinematografici di spicco. Il primo appuntamento, intitolato “The Bad Guy – La tv d’autore è possibile?”, si terrà il prossimo 6 febbraio alle 17:30 e vedrà protagonisti Giancarlo Stasi e Giuseppe Fontana, autori della serie di Prime Video, in una conversazione moderata da Valerio Sammarco, giornalista e critico per Cinematografo.

Il programma prevede altri tre appuntamenti fino al mese di giugno, ognuno focalizzato su un aspetto diverso della produzione cinematografica e televisiva. Il 12 marzo si discuterà del lavoro editoriale di Cross Productions; il 15 aprile si esplorerà il rapporto tra cinema, autorialità e intelligenza artificiale con la presenza del regista Radu Mihaileanu; infine, il 28 maggio, si terrà un approfondimento sulle piattaforme di streaming in collaborazione con l’associazione WGI.

Questi incontri rappresentano un’occasione unica per immergersi nel mondo della sceneggiatura, comprendendo meglio le sfide e le opportunità che caratterizzano la creazione di contenuti originali e di qualità nel panorama audiovisivo contemporaneo. Attraverso il dialogo con professionisti del settore, “Cinematografo Incontra” offre spunti di riflessione e ispirazione per tutti coloro che sono affascinati dall’arte della narrazione e desiderano approfondire le proprie conoscenze e competenze in questo ambito.