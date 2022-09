Alluvione Marche: la scuola ricorda una delle vittime, Noemi

Alluvione Marche: la scuola ricorda Noemi

Noemi Bartolucci è una delle vittime della tragica alluvione nelle Marche. La diciassette non è sopravvissuta al temporale che ha invaso la sua città e per questo motivo la sua scuola, il Liceo Economico Sociale Perticari di Senigallia, ha deciso di renderle omaggio con un canto degli indiani Navajo. Si legge sulla pagina Facebook dell’Istituto: “Noemi, 4BU indirizzo Scienze Umane, vittima dell’alluvione… […] Non restare a piangere sulla mia tomba, non sono lì, non dormo. Sono mille venti che soffiano, sono la scintilla diamante sulla neve, sono la luce del sole sul grano maturo. Sono la pioggerellina d’autunno quando ti svegli nella quiete del mattino… Sono le stelle che brillano la notte. Non restare a piangere sulla mia tomba, non sono lì, non dormo“. Come si legge alla fine del post, Il Dirigente Scolastico, il Direttore dei servizi generali ed amministrativi, lo staff del Dirigente, i Docenti ed il Personale ATA si uniscono al dolore per la prematura scomparsa della ragazza.

Alluvione Marche: cos’è successo

Nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 settembre 2022 il maltempo ha dato vita ad una bomba d’acqua che si è riversata soprattutto sulla provincia di Ancona e in particolare nella zona di Senigallia, proprio la città di Noemi. Circa 300 Vigili del Fuoco hanno lavorato per aiutare le persone sorprese nella notte dalla furia delle acque. Ha commentato il sindaco Massimo Olivetti in merito alla vicenda: “Non abbiamo ricevuto segnalazioni circa la situazione così grave che si stava verificando. Solo parlando con amici e conoscenti di Serra de’ Conti ieri sera abbiamo capito cosa poteva succedere e cosa poi è effettivamente successo. Ci siamo adoperati e continueremo a farlo perché la situazione è veramente pesante“.

Cosa sono i Canti Navajo

I Navajo erano una tribù nomade che apparteneva al gruppo Apache degli indiani d’America. Tra i loro riti c’erano proprio i cosiddetti Canti Navajo che sono pieni di elementi simbolici il cui obiettivo è la creazione rinnovata del concetto di salute, armonia e bellezza. Il termine Navajo significa infatti benedizione, realizzazione, appagamento, felicità. I Canti Navajo sono composti quindi da poesie indiane, da canti d’amore, da canti indiani d’America, da canti di guerra indiani e da canti nativi d’America.

