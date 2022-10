Gioca ai tuoi videogame arcade preferiti grazie a questo straordinario Hori Fighting Stick Mini per Nintendo Switch e PC.

Lo puoi acquistare adesso su Amazon con la promozione in corso che ti permette di riceverlo a casa a soli 34,98€, grazio ad uno straordinario sconto del 22% sul suo prezzo totale.

Non farti scappare un’occasione del genere ed acquistalo subito ricordandoti che con il tuo abbonamento Amazon Prime potrai usufruire per di più di una spedizione veloce e gratuita tutta Italia.

Gioca a casa e divertiti come se fossi in una sala giochi con questo accessorio Nintendo Switch

I più appassionati sapranno che i videogame arcade hanno un fascino impareggiabile e per gustarli al meglio bisogna utilizzare uno stick arcade. Adesso potrai averlo anche tu grazie all’offerta su questo Hori Fighting Stick Mini per Nintendo Switch e PC. Grazie al suo attacco USB può essere utilizzato comodamente sia sul computer o sulla Nintendo Switch, infatti questo stick è prodotto con licenza ufficiale Nintendo. Non aver paura se sei alle prime armi, dal momento che è perfetto sia per principianti che per esperti, basta soltanto prenderci la mano.

La sua dimensione ridotta non ti occuperò troppo spazio accanto alla console rimanendo comunque comodo da utilizzare. Ti posso assicurare che è veramente fantastico da utilizzare soprattutto con i picchiaduro grazie ai suoi 8 tasti e la sua struttura ti permette una velocità di input e risposta molto elevato. Il suo cavo da 2,5 metri ti consente di utilizzarlo comodamente non sono davanti al computer ma anche sul divano.

Cogli al balzo questa promozione e aggiungi subito al tuo carrello questo fantastico Hori Fighting Stick Mini per Nintendo Switch e PC al fantastico prezzo di 34,98€ grazie alla promozione del 22% su Amazon.

Con il tuo abbonamento Prime ricordati che avrai sempre spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.