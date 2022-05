Bambina ferita da tegola caduta dal tetto della scuola

La scuola dovrebbe essere, o comunque ce lo si aspetta, il posto più sicuro per i bambini. Qui, accompagnati dai genitori, vi trascorrono la maggior parte della loro giovane vita passandovi diverse ore ogni giorno per 9 mesi l’anno. Eppure spesso così non è, e può accadere che si feriscano. Se è normale, magari, che cadano mentre corrono, è inaccettabile che si facciano male per un’incuria nella manutenzione dell’edificio che frequentano. E’ inammissibile, dunque, quanto accaduto in una scuola elementare di Scorzé, in Veneto (anche se, lo chiariamo, le dinamiche sono ancora da accertare). Qui, una bambina è stata colpita da una tegola mentre stava facendo ricreazione con i suoi compagni. E’ accaduto che quindi, il momento scolastico più piacevole per i bambini si sia trasformato in attimi di spiacevole sgomento.

Bambina ferita a scuola da tegola caduta dal tetto

Lo scorso mercoledì mattina, una bambina di quasi 10 anni è stata colpita da una tegola caduta dal tetto della scuola, che le è arrivata in testa. Tutti i presenti sono stati allertati dalle sue urla. Fortunatamente, però, non l’ha presa in pieno, solo di striscio, pertanto l’alunna non è stata ferita gravemente. Se l’è cavata, infatti, con qualche punto di sutura in quanto, per sua salvezza, la tegola è caduta pochi millimetri più lontano, quelli sufficienti per garantirle la salvezza. A parte questo sta bene, quello che rimane è solo un grande spavento. Come grande deve essere stato quello dei suoi genitori una volta avvisati di quanto accaduto, ed al quale deve essere presumibilmente seguito un sentimento di rabbia.

Manutenzione delle scuole spesso inefficiente

Già, perché la manutenzione nelle scuole rimane sempre un grosso problema. Anche se i motivi per i quali la tegola sia venuta giù dal tetto della scuola elementare di Scorzé deve ancora essere accertata, resta il fatto che sia arrivata tra i bambini che in quel momento erano raggruppati per trascorrere la ricreazione. Inutile dire come sarebbe potuta finire molto, ma molto, peggio. Sul posto è arrivata subito un’ambulanza insieme ai sanitari, oltre che la sindaca del paese in compagnia dei tecnici del comune.

Nel frattempo, come è giusto che sia, l’area è stata transennata per dare vita a tutti gli eventuali accertamenti. La sindaca di Scorzé, Nais Marcon, ha fatto comunque sapere che il tetto della scuola era stato fatto controllare e sistemare un anno fa. La copertura è stata rifatta di recente, quindi. Tra le prime ipotesi quella che la tegola possa essere stata mossa dalle colombe, anche se si tratta di una tesi tutta da accertare.

