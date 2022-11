Se ci sono dei prodotti che non possono proprio mancare in casa, quelli sono firmati Bialetti. Di qualità eccellente, credimi non commetti errori se te ne porti un paio a casa. Visto che il Black Friday 2022 è persino iniziato su Amazon, non hai un minuto da perdere.

Ti dirò, io ne approfitterei pure per fare regali a mamme, nonne e zie visto i ribassi che superano persino il 50% di sconto. Te li porti a casa ora e sotto l’albero metti dei pacchetti che faranno un figurone.

Delle spedizioni, come sempre, non ti preoccupare: sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Bialetti marca regina del Black Friday 2022: non te ne perdere uno

Da piccoli si chiamava Bialetti la marca del gnometto visto che il personaggio ci ricordava un po’ una di quelle creature mistiche. Oggi, invece, sappiamo che esistono migliaia di imitazioni ma la tazzina di caffè fumante più buona che ci sia? Esce fuori unicamente da queste caffettiere.

Visto che hanno dei prezzi anche elevati in alcuni casi, oggi ti presento le migliori offerte da prendere al volo.

Viene la tua amica o il tuo amico a casa? Allora spettegolate davanti a una bella tazzina di caffè con questa Moka Induction da due tazze adatta a tutte i fornelli, anche quelli a induzione. In vendita su Amazon a soli 28,49€.

Se siete in più persone puoi optare per la versione un po’ più vintage ma altrettanto buona con New Venus. Quattro tazzine assicurate al piccolo prezzo di 22,49€ su Amazon.



Vabbè dai, ho capito: non hai tempo di metterti a fare le montagnette? Allora porta a casa la Bialetti Gioia, la macchina per caffè espresso a soli 49,90€ su Amazon.



Non fa al caso tuo ma siete comunque tante persone e non puoi perdere tempo? C’è Moka Espress da 6 tazze che regge il gioco. In vendita su Amazon a soli 29,30€.



Ricorda, queste sono solo alcune delle offerte spaziali e firmate Bialetti in corso su Amazon, visita la pagina per scoprire le altre occasioni Black Friday 2022.