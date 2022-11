Come spesso ci piace ricordare, le offerte Amazon non si limitano ai soli prodotti di puro intrattenimento o collezione. Spesso infatti, anche se passano più in sordine, escono degli ottimi sconti su oggetti molto utili e che tornano comodo nella vita di tutti i giorni. Oggi infatti è stato messo in sconto un booster per l’avviamento delle auto, che ora potrete acquistare a 67,99€.

Nonostante le sue dimensioni decisamente ridotte (16.5×8.5×3 cm), questo dispositivo potrebbe togliervi dai guai in situazioni drammatiche. Con un picco di 2000 A, infatti, può avviare tranquillamente veicoli a 12 V fino a 20 volte, salvandovi la giornata nel caso in cui l’auto vi si fermasse in un luogo ostile o isolato.

Inoltre questo non è solo un booster avviamento auto, ma anche un powerbank con una capacità di 20000mAh. Con 2 porte di uscita USB (a carica rapida 3.0) si possono caricare velocemente anche 2 dispositivi simultaneamente. Oltre ad essere dotato di una piccola torcia per qualsiasi evenienza.

Infine i morsetti intelligenti sono potenziati con protezione da inversione di polarità, protezione da sovracorrente, protezione da sovraccarico, protezione da sovratensione, protezione da sovraccarica, in modo da renderlo più sicuro rispetto ad altri clip ed impedendo qualsiasi tipo di incidente.