Quello del caro libri è un problema attuale, visto che i libri attualmente sono più costosi e meno facilmente reperibili a causa delle ultime vicissitudini mondiali, della carenza della materia prima, la carta. Per questo motivo la Regione Lazio ha presentato il fondo rimborso dei libri scolastici, ovvero una misura da 20 milioni di euro a sostegno delle famiglie del Lazio per l’anno scolastico 2022/2023. “Lottare in modo concreto contro le disuguaglianze significa anche sostenere il diritto allo studio. Ecco perché nel Lazio arriva un nuovo rimborso per i libri scolastici. Ai giovani fino a 200 euro per le superiori e 150 per le medie per le famiglie fino a 30.000 euro di reddito“, ha dichiarato il presidente della Regione Nicola Zingaretti.

Questo bonus sarà valido per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e private paritarie del Lazio, quindi per scuole medie e per licei/istituti tecnici. Il voucher in questione prevede l’erogazione di un contributo economico una tantum per affrontare le spese scolastiche delle famiglie che si trovano in difficoltà economica. Questo denaro servirà per l‘acquisto di libri di testo nuovi ed usati e per ricevere il rimborso sarà necessario documentare il tutto con un certificato di pagamento (fattura o scontrino).

Già qualche settimana fa aveva deciso in autonomia di triplicare il contributo rispetto alla somma della Regione Lazio. Negli anni passati la somma da dare alle famiglie con figli delle scuole secondarie di primo e secondo grado andava dai 60 ai 140 euro per ogni ragazzo, mentre attualmente la cifra sarà di circa 195 euro per la scuola dell’obbligo (scuole medie e biennio delle superiori) e 177 euro per il triennio delle superiori. Le domande per il Bonus Libri a Roma possono essere presentate fino al 30 settembre 2022 e dovranno essere inoltrate all’amministrazione capitolina attraverso il portale istituzionale di Roma Capitale. Il voucher in questione viene erogato in formato digitale PDF in seguito alla verifica della residenza anagrafica dei beneficiario e l’acquisizione dei dati relativi all’ISEE da parte del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale mediante consultazione diretta dei sistemi informativi INPS. Il buono deve essere utilizzato presso le librerie convenzionate, portando con sé il proprio documento di identità.

