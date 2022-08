Corredo scolastico: quanto si spende nel 2022

Se sui libri scolastici si può risparmiare grazie ai vari bonus disponibili in ogni regione per assicurare il diritto allo studio nell’età del diritto-obbligo di istruzione e formazione, non sembra valere lo stesso per il corredo scolastico: stiamo parlando di zaini, astucci, diari e tutto quello che serve per stare sui banchi di scuola. Secondo un primo monitoraggio eseguito dal Codacons nei negozi fisici e presso i siti di e-commerce specializzati, il corredo scolastico che oltre agli articoli già citati, comprende anche quaderni, penne, matite, gomme, pennarelli, costerà il 7 per cento in più.

Corredo scolastico: quanto si spende nel 2022

Come spiega l’associazione dei consumatori nel 2022 il corso di uno zaino di marca arriva fino ai 200 euro, mentre per un astuccio griffato attrezzato (con penne, matite, gomma da cancellare e pennarelli) la spesa tocca il picco di 60 euro. Senza dimenticare un oggetto immancabile nello zaino di uno studente, ossia il diario che quest’anno raggiunge i 30 euro per i brand più famosi. A conti fatti per l’anno scolastico 2022/2023 si arriverà a spendere in tutto circa 588 euro a studente, senza dimenticare per l’appunto i libri di testo che senza sconti potrebbero aggiungere ulteriori 1300 euro.

Corredo scolastico: le motivazioni dei rincari

Secondo il Codacons alla base di questi prezzi così alti ci sono diversi fattori. Prima di tutto il caro-energia, che pesa sui costi di produzione del materiale scolastico portando ad un rialzo dei listini al dettaglio. Inoltre la crisi delle materie prime, con le quotazioni di carta, plastica, tessili e adesivi – fondamentali per realizzare quaderni, diari, penne, zaini, ecc. – che hanno subito sensibili aumenti nell’ultimo anno. Senza dimenticare i maggiori costi di trasporto determinati dall’incremento dei listini dei carburanti. Tra i consigli per risparmiare sicuramente quello di acquistare presso catene di supermercati che spesso applicano sconti o offreno buoni spesa ai possessori di carte fedeltà, per l’acquisto dei libri scolastici e di altro materiale. Per esempio Esselunga, Conad e Conad Leclerc effettuano uno sconto del 15% su tutti i libri acquistati. Nel caso di Coop e Ipercoop gli sconti variano dal 10%, rivolto a tutti i clienti, al 15%, per i soci Coop.

