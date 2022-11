Gustati sempre un pasto caldo grazie a questo Scaldavivande Elettrico Portatile di STN.

Lo puoi trovare in offerta su Amazon a soli 27€ grazie ad un eccezionale sconto del 39% dovuto alle promozioni Black Friday attive fino a questa sera. Non farti scappare questa occasione ed acquistalo subito!

Ricordati di attivare un abbonamento Prime sul tuo account Amazon per poter usufruire sempre di spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia

Goditi sempre un pasto caldo durante le tue giornate al lavoro con questo scaldavivande

Che tu sia in viaggio, al lavoro e anche in università; grazie a questo fantastico Scaldavivande Elettrico Portatile di STN potrai gustarti sempre un pasto come se fossi a casa. Basteranno dai 30 ai 45 minuti per poter scaldare le tue pietanze preferite portate da casa. Questo dispositivo è veramente facile da utilizzare: basterà mettere nel vassoio, rimovibile in acciaio inox, il tuo pranzo, chiudere lo scaldavivande e attaccarlo alla presa. In questo modo potrai gustarti un ottimo pasto caldo.

Viene venduto con ben due cavi differenti: uno elettrico per le prese di casa ed ufficio, un altro adatto alla presa per la tua macchina. Devi sapere che inoltre è dotato di posate in acciaio inox che possono essere lavate insieme allo scomparto per il cibo comodamente anche in lavastoviglie. Ti verrà data per di più in dotazione anche una comodissima sacca per portalo comodamente con te.

Non lasciarti sfuggire questa offerta e acquista il tuo Scaldavivande Elettrico Portatile di STN a soli 27€ grazie all’offerta del 39% di sconto dovuta alle promozioni del Black Friday

