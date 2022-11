Oggi le friggitrici ad aria rappresentano una delle scelte migliori per una cucina buona, sana e senza odori sgradevoli. Ma quale scegliere visto che ce ne sono tantissime in giro. Lasciati guidare dalla nostra lista dei migliori 4 modelli in offerta su Amazon. Ognuna di queste friggitrici si distingue per un particolare, forse proprio quello adatto a te, ma entriamo nel dettaglio.

Friggitrice ad aria: 4 scelte perfette a ottimo prezzo

La prima di cui vogliamo parlarti è la Princess, che con i suoi 6,5 litri rappresenta la friggitrice ad aria più capiente di questa selezione. Sicuramente adatta se hai una famiglia numerosa o se sei solito invitare molti amici a casa tua. Possiede 12 programmi preregistrati e ha incluso un separatore con cui potrai preparare due piatti contemporaneamente. Acquistala sua Amazon a soli 109,99 euro, invece che 139,99 euro, applicando il coupon.

Quindi ti proponiamo un altro modello molto valido, ovvero Moulinex Easy Fry Deluxe. In questo caso abbiamo 4,2 litri e 1500 W. 8 modalità preimpostate e può friggere, arrostire, cuocere e gridare. È molto compatta, sicuramente utile se non hai tanto spazio in cucina. Mettila nel tuo carrello a soli 119,99 euro anziché 147 euro.

Il terzo prodotto della lista è la Proscenic T21 da 5,5 Litri. Questa friggitrice ad aria offre 29 ricette preimpostate tramite l’app ProscenicHome che potrai anche personalizzare. Mantiene caldi i tuoi cibi una volta cotti e funziona con i comandi vocali di Alexa. Rappresenta sicuramente il miglior rapporto qualità prezzo. La puoi avere a soli 119 euro, invece che 179 euro.

Infine parliamo della Cosori da 5,5 Litri, in questa versione dove avrai inclusi anche dei pratici accessori per grigliare. Ottima la tecnologia con cui riesce a cuocere in modo molto veloce risparmiando fino al 55% sull’elettricità. Display touch con 11 funzioni, di cui nove preimpostate, oltre al preriscaldamento ed essiccamento. Acquista la sua Amazon a soli 127,49 euro, anziché 149,99 euro.

Siamo quindi giunti alla fine, adesso hai la possibilità di scegliere in modo oculato quale di queste friggitrici ad aria è adatta per te. Sappi solo che, essendo tutti questi prodotti in offerta, deve essere veloce per beneficiare degli sconti. Inoltre ti ricordo che grazie ad Amazon Prime la consegna è veloce gratuita in tutto il territorio nazionale.