La action cam più famosa al mondo e di ultima generazione è oggi in sconto su Amazon, la GoPro Hero 10 Black ora costa solo 449,00 €, uno sconto netto super interessante del 15%. Questa è la action cam più utilizzata dagli atleti professionisti e dai creatori di contenuti in tutto il mondo e grazie a lei potrete registrare tutti i momenti più stravaganti con i vostri compagni di college e i party universitari.

GoPro Hero 10 Black: la action cam per eccellenza

La GoPro Hero 10 Black è dotata di un nuovo potente motore GP2 per prestazioni fulminee, tocco e frame rate doppi. Questa fotocamera acquisisce foto e video ad altissima risoluzione con frame rate elevati per video ultra fluidi. Hero 10 Black offre foto e video da 23 MP fino a 5,3 K a 60 FPS, senza dimenticare il rallentatore 8x a 2,7 K e la possibilità di mettere in pausa il video ed estrarre fotogrammi da 15,8 MP da 5 video in 3K. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, le foto sono realistiche, dettagliate e con un contrasto impareggiabile. Inoltre, il nuovo copri obiettivo impermeabile è impermeabile e aiuta a eliminare il riflesso dell’obiettivo e altri artefatti potenzialmente fastidiosi durante le riprese. Inoltre, grazie al limite di inclinazione più elevato, ottieni ottime prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione e un migliore allineamento orizzontale, quindi i tuoi scatti sono piuttosto dritti, se lo desideri, ovviamente.

La connettività è veloce e affidabile per un modo semplice e versatile di trasferire foto e video dalla tua GoPro connessa al cloud, al tuo smartphone. Le specifiche tecniche di questa action cam sono di prim’ordine sotto ogni punto di vista, ed è normale che i professionisti di tutto il mondo la vogliano. Acquista subito la nuova GoPro Hero 10 Black a € 449,00 su Amazon. Ricordati con Amazon hai 30 giorni di tempo dall’acquisto per testare il prodotto e decidere se tenerlo o fare il reso.