Viaggiare apre le porte del mondo. E non solo: significa scoprire nuove culture, visitare posti mai visti, vivere esperienze incredibili. Uscire, insomma, un po’ dalla propria comfort-zone. Oggi le possibilità di viaggiare sono molto più ampie, quasi infinite, che si viaggi in coppia, in solitaria oppure in gruppo con altri giovani – l’ultimo trend nel mondo del travel.

Ma hai mai provato l’esperienza di un viaggio cucito su misura per le tue esigenze? Se la risposta è no, allora dovresti prendere in considerazione Utravel: il travel brand che offre alla generazione degli under 30 l’opportunità di scoprire se stessi attraverso il mondo. Un viaggio indimenticabile alla volta.

Nata come startup all’interno del Gruppo Alpitour, Utravel offre viaggi di gruppo (e non solo) dedicati ai giovani fino ai trent’anni in oltre 45 Paesi al mondo. «Youth is the best journey» è il motto della società, che basa il suo impegno su valori ben radicati: la voglia di scoprire e condividere, prezzi competitivi, sicurezza e cura in ogni fase del viaggio. Una formula vincente, che ha saputo raccogliere in pochi anni di attività già migliaia di giovani viaggiatori.

Prepara la valigia: al resto ci pensa Utravel

Per gli esploratori da zaino in spalla, per chi ama il mare oppure l’on the road, chi preferisce il treno, l’aereo o la barca, per coloro che vogliono partire e basta – non importa il dove. Utravel ha una soluzione per tutte le esigenze di viaggio. Tu non dovrai fare altro che scegliere la meta, preparare la valigia e partire: ogni fase sarà gestita dalla società.

Utravel mette a disposizione tre soluzioni di viaggio: Utravel Club per incontrare nuovi amici e vivere al top la destinazione, Viaggi Blind con destinazioni da sogno a sorpresa per gli universitari che cercano totale relax e Viaggi Easy, ottimo per esplorare e scoprire una meta in totale libertà.

Utravel Club: mix tra libertà e amicizia

Una meta da sogno, libertà e condivisione: è la ricetta del successo di Utravel Club, la soluzione di viaggio che riunisce altri viaggiatori under 30 come te all’interno di una unica, incredibile esperienza. Non confonderla però con un semplice viaggio di gruppo: niente cassa comune, né attività obbligatorie. Ci saranno però momenti comunitari, a cui puoi scegliere se unirti o meno. Il direttore di questa curiosa “orchestra” sarà il Guru, che si occuperà di gestire ogni cosa nei minimi dettagli. Sicuramente è l’occasione perfetta per fare amicizia.

Viaggi blind per universitari (e amici)

Cosa c’è di più adrenalinico partire senza sapere la destinazione? Se hai meno di 30 anni e frequenti una facoltà universitaria, oppure sei amico di uno studente, puoi unirti a questa incredibile esperienza messa a disposizione da Utravel. Tutto ciò che dovrai fare è scegliere la categoria del tuo prossimo viaggio blind (meglio mete da sogno in resort da cartolina oppure un weekend in Europa?) e scoprire dove andrai soltanto 5 giorni prima della partenza.

Viaggi Easy per viverla in semplicità

Se non ti piace la vita di gruppo oppure preferisci passare una vacanza all’insegna del relax, Viaggi Easy è ciò che fa per te. Scegli la meta, parti e decidi tu cosa fare e quando. Potrai organizzare il tuo tempo in piena e totale libertà, a un prezzo assolutamente imbattibile. Basta poco per scoprire il mondo e vivere la vacanza dei propri sogni.

Prossima destinazione? Ecco alcune mete gettonate di Utravel

A volte scegliere la meta è proprio la parte più complessa dell’intero viaggio. Perciò Utravel ha selezionato alcune destinazioni per tutti i gusti: avrai anche l’occasione di viaggiare con travel influencer come Giovanni Arena. Ecco alcuni spunti delle mete più gettonate dalla community di Utravel, con i relativi prezzi:

Club Egitto : 8 giorni a Sharm El Sheik tra snorkeling, tè beduini e piramidi a partire da 399 euro a persona

: 8 giorni a Sharm El Sheik tra snorkeling, tè beduini e piramidi a partire a persona Mauritius : 9 giorni nel bel mezzo dell’Oceano Indiano, ideale per chi vuole alternare la vita da spiaggia alla scoperta di meravigliosi siti naturali, a partire da 449 euro a persona

: 9 giorni nel bel mezzo dell’Oceano Indiano, ideale per chi vuole alternare la vita da spiaggia alla scoperta di meravigliosi siti naturali, a partire a persona New York: 8 giorni nella Grande Mela per vivere completamente l’esperienza del “Sogno Americano”, a partire da 729 euro a persona

Insomma: qualunque sia il tuo budget e la tua voglia di esplorare, Utravel ha una soluzione di viaggio per te. Che sia il prossimo ponte dell’Immacolata, Natale o Capodanno, è sempre una buona occasione per preparare la valigia e partire. Ancora meglio se il viaggio è all inclusive e abbordabile in termini economici. Se hai meno di 30 anni e vuoi vivere la vera esperienza Utravel, ti invitiamo a visitare la pagina ufficiale a questo link: soltanto un clic ti separa dalla tua prossima avventura.