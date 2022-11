Se state cercando un’offerta per un tablet leggero è affidabile, da poter portare sempre con voi ovunque voi andiate, abbiamo noi quella giusta per voi. Huawei Mediapad T5 oggi su Amazon ha uno sconto pazzesco del 40%. Infatti adesso, lo potete acquistare a soli 139,00 €. Sbrigatevi ad acquistarlo se siete interessati, perché un prodotto del genere con un prezzo così basso, va letteralmente a ruba.

Huawei Mediapad T5: l’offerta che stavate cercando, per il tablet da tenere sempre con voi

Se siete curiosi di capire meglio quali sono le potenzialità reali di questo tablet, qui di seguito vi elenchiamo le sue caratteristiche principali:

Display da 10.1″ in formato 16:10 con risoluzione 1920 x 1200 e 224 PPI, che rende fantastico la riproduzione di qualsiasi contenuto;

I due altoparlanti stereo sono potenziati dalla tecnologia Huawei Histen 5.0 che offre un sound profondo e stratificato, per un’esperienza sorround 3D molto buona;

Design sottile ed elegante: il corpo unibody in metallo è elegante permette a Huawei MediaPad T5 di distinguersi; leggero e comodo da tenere in mano, è il tablet da avere sempre con voi, perfetto sia all’università che a casa;

di distinguersi; leggero e comodo da tenere in mano, è il tablet da avere sempre con voi, perfetto sia all’università che a casa; Il processore octa-core ha una frequenza massima di 2.36GHz per prestazioni alte, mentre diverse app girano contemporaneamente, ma anche per consentirvi di giocare tra una lezione e un’altra;

Quindi se stavate cercando un tablet da acquistare, per poter guardare le vostre serie TV preferite oppure per giocare in pausa pranzo, il Huawei Mediapad T5 potrebbe essere la soluzione ideale alle vostre esigenze, soprattutto grazie a questo strepitoso sconto del 40 %, che vi consente di acquistarlo a soli 139,00 €. Infine vi ricordiamo, che grazie alla politica di Amazon, avete 30 giorni di tempo per decidere se effettuare il reso di un prodotto acquistato, oppure se lo volete restituire. Soddisfatti o rimborsati.