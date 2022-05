Incredibile ma vero, a scuola succede anche questo. Ovvero che un docente, tifoso sfegatato della salernitana, abbia invitato i suoi studenti, dei bambini di una scuola elementare di Salerno, a pregare per la vittoria della sua squadra del cuore. Va bene, si trattava di una partita importante, una di quelle che avrebbe permesso alla squadra di non retrocedere in serie B, e probabilmente i più tifosi tra di voi saranno propensi a minimizzare la cosa. Ma così non ha fatto l’USR, aprendo un’inchiesta a riguardo. Ma come sono andate esattamente le cose?

Insegnante tifoso fa pregare alunni per salernitana

Siamo nella scuola elementare Matteo Mari di Salerno. Qui, un maestro avrebbe invitato la propria classe a pregare in favore della vittoria della Salernitana, che da lì a poco sarebbe andata a giocarsi, nella partita di recupero contro il Venezia, la possibilità di rimanere in serie A. Dapprima i bambini avrebbero recitato l’Ave Maria. Alla preghiera sarebbero seguiti cori di incitamento da stadio in piena regola per la squadra.

I bambini, ovviamente, sono stati contenti di essere coinvolti in quello che deve essere sembrato loro un momento ricreativo, di divertimento e condivisione. Il momento, però, è stato ripreso e dapprima rimasto privato. Poi, come spesso accade, è diventato immediatamente virale esponendo il maestro a critiche e polemiche da parte di molti.

I genitori sostengono l’insegnante

Sorprendente la reazione dei genitori dei bambini, che si sono mostrati solidali con l’insegnante credendo nella sua assoluta buona fede.

“Il maestro si è scusato trasmettendoci la sua buona fede nel gesto, fatto con spirito goliardico. Il maestro ha trasferito ai nostri figli l’attesa e l’entusiasmo sportivo delle nostre famiglie e di tutta la città. I bambini si sono rallegrati con l’insegnante, la cui iniziativa è stata una forma augurale, socializzante per questo evento sentito in ogni parte della città”.

Ha dichiarato qualcuno degli stessi. Difatti sono poi seguite diverse discussioni fra l’uomo e le mamme ed i papà degli alunni. Discussioni sfociate nella decisione di questi ultimi di stare dalla parte del maestro. Sottolineando come lo stesso abbia trasmesso ai piccoli alunni l’entusiasmo sportivo delle famiglie e della città di Salerno. La squadra di Davide Nicola, difatti, sta tenendo da settimane tutti con il fiato sospeso. E’ reduce da sei vittorie consecutive, ma le ultime due giornate del campionato di Serie A saranno cruciali per la lotta alla salvezza nella quale la squadra dovrà vedersela con Cagliari, Genoa e Venezia.

Leggi anche: