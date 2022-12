La nuova famiglia di iPhone di casa Apple ha sollevato grosse polemiche tra i fan boy, soprattutto per lo spropositato alzamento dei prezzi. Tuttavia se state cercando di acquistare un loro smartphone a tutti i costi, ci sono diverse offerte interessanti che potete trovare su Amazon. Il nostro consiglio è quello di orientarvi su un prodotto anche di un paio di anni fa; come ad esempio l’iPhone 12, che ancora oggi ha prestazioni di tutto rispetto, ma lo potete acquistare a soli 729,00 €. Vi possiamo garantire che a questo prezzo può essere la scelta più giusta. Inoltre vi ricordiamo che lo potete pagare in comode rate a tasso zero, grazie al servizio Cofidis su Amazon.

iPhone 12: ancora oggi è invidiato da molti top di gamma del 2022

Vi ripetiamo velocemente quelle che sono le caratteristiche principali dell’iPhone 12, così potete capire che ancora oggi è un ottimo flagship:

Display Super Retina XDR da 6,1″;

Ceramic Shield, per una protezione extra del vostro smartphone;

5G per download velocissimi e streaming ad alta qualità;

A14 Bionic, per prestazioni sempre fluide e veloci;

Evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision;

Fotocamera anteriore con tecnologia TrueDepth da 12MP, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. I vostri selfie saranno invidiati da tutti i compagni universitari;

Resistenza all’acqua di grado IP68, per una maggiore affidabilità;

Compatibilità con gli accessori MagSafe: si agganciano al volo per una ricarica wireless più veloce;

Se volete sfruttare questa occasione, potete scegliere il colore del vostro nuovo iPhone 12 tra bianco o nero. Questi sono le colorazioni attualmente disponibili a questo prezzo, ed entrambe hanno la memoria interna da 128 GB. Cogliete questa promozione al volo e acquistatelo a soli 729,00 €, che potete pagare in comode rate a tasso zero.