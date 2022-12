Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone, ma non vuoi scendere a compromessi, la scelta potrebbe ricadere su iPhone 13. Anche con il recente lancio della nuova serie 14, il 13 è ancora un best buy degno di nota e senza compromessi. Ora puoi acquistarlo su Amazon al prezzo scontato di 807,00 €.

iPhone 13: ancora oggi è il TOP

Lo schermo dell’iPhone 13 OLED è fantastico: 6,1 pollici di dimensione (che pensiamo sia lo schermo perfetto per ogni situazione), con neri assoluti, colori vibranti, luminosità incredibile e nitidezza eccellente. Non possiamo dimenticare l’ottimo processore onboard, che promette grandi prestazioni in ogni caso d’uso. Il dispositivo può funzionare alla pari con i migliori computer e permetterti di giocare a bellissimi giochi su Apple Arcade e oltre.

Gli appassionati di fotografia troveranno in questo iPhone 13 un alleato prezioso. Ci sono due sensori fotografici da 12 megapixel in grado di produrre immagini uniche con uno stile cinematografico di foto e video. Quindi puoi creare foto che saranno l’invidia di tutti i tuoi compagni di classe del college. A bordo troviamo 128 GB di memoria interna che non sono pochissimi. Possiamo assicurarvi che a tutti gli effetti 128 GB sono sufficienti, se non di più.

Insomma, capisci che abbiamo a che fare con un Best Buy senza “se” e senza “ma”. Puoi acquistare iPhone 13 a soli 807,00 €, con spedizione gratuita per tutti coloro che aderiscono al programma Prime. La spedizione è inclusa nel prezzo e può essere acquistata oggi, ma facilmente rateizzata grazie al servizio Cofidis Credit Line. Ancora oggi è perfetto per chi è insoddisfatto e vuole il meglio. Ti ricordiamo inoltre che con Amazon hai 30 giorni di tempo per decidere se restituire il tuo acquisto.