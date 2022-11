Oggi ti segnalo questa offerta che ho scovato su Amazon con cui puoi acquistare un bellissimo robot aspirapolvere molto potente a meno della metà del suo prezzo. Metti subito nel tuo carrello iRobot Roomba e5154 a soli 250,99 euro, invece che 547 euro.

In questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 54% risparmiando così ben 296 euro. Questo robot aspirapolvere riesci a rimuovere lo sporco in ogni angolo della tua casa senza sforzo e in pochissimo tempo. È compatibile con Alexa e Google Assistant e potrai controllarlo facilmente attraverso l’app dedicata anche mentre sei fuori casa. Inoltre se preferisci potrai anche pagare a rate a tasso zero con Cofidis al check-out.

iRobot Roomba e5154: una bomba pazzesca a un pezzo mai visto

Grazie a iRobot Roomba e5154 avrai un sacco di tempo in più per svolgere tutte le faccende necessarie o anche per goderti un meritato riposo. È in grado di pulire in modo accurato ogni stanza di casa tua grazie a un sistema di pulizia a tre fasi che non lascia nemmeno un capello in giro. Potrai anche impartire ordini semplicemente con la voce e programmare la pulizia giornaliera attraverso l’app.

In questo bundle avrai anche incluso un kit di accessori originali iRobot per la manutenzione, che ti permetterà di avere il tuo robot aspirapolvere sempre al top. Il kit include 3 filtri High Efficiency, 3 spazzole pulisci bordi e un set di spazzole in gomma multi superficie.

Non aspettare troppo tempo perché il prezzo potrebbe lievitare da un momento all’altro. Approfitta subito di questa offerta, vai su Amazon e acquista il tuo iRobot Roomba e5154 a soli 250,99 euro, invece che 547 euro. Grazie ad Amazon Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.