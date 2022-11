E’ iniziato tutto con lo svolgimento di un comunissimo tema di italiano, uno di quelli che tutti, probabilmente, ci siamo ritrovati a svolgere alle scuole medie o nei primi anni delle superiori. Il titolo… “Quella volta che…“. Solo che in questo caso, quello che doveva essere un comune compito in classe si è trasformato nella scoperta di una triste e sofferta verità. Facendo venire a galla una realtà ben nascosta fatta di abusi. Cosa è successo?

La protagonista di questa vicenda è Ilaria, una ragazzina con una grande passione, quella per la ginnastica ritmica. Passione che da grande gioia e soddisfazione ha iniziato a causarle angoscia. Già, perché la sua istruttrice ha iniziato a vessarla, insultarla ed umiliarla. E lo racconta nel suo tema in classe, che la sua professoressa di italiano ha deciso di fare leggere alla madre. Questa, insieme al marito, si è attivata immediatamente mettendo a conoscenza la Procura della Federginnastica.

Non è arrivato altrettanto immediatamente il provvedimento contro l’istruttrice. Dopo mesi di verifiche ed accertamenti finalmente questa è stata punita con un mese di sospensione. Ma non finisce qui. La mamma di Ilaria insieme a quella di un’altra ragazzina, anch’essa atleta di ginnastica ritmica, ha raccontato quanto è venuta a sapere a Daniela Simonetti, presidente dell’associazione ChangeTheGame. La quale le ha invitate a denunciare.

Bene. Ma cosa c’era scritto dentro quel tema? Perché ha provocato tutto questo scalpore oltre che la preoccupazione dalla madre della ragazzina? Ne riportiamo sotto qualche passaggio.

“Quella volta che…

E ancora…

Tocca a me, avevo ansia, ero spaventata. Durante l’esercizio comincia a urlare di tutto e di più, comincia a chiamarmi in tutti i modi: “Maiale che si rotola nel fango”, “porchetta”, “ippopotamo”. Già lì ero a pezzi, era solo metà esercizio, volevo fermarmi, non continuare l’esercizio (tanto sarebbe solo peggiorato), però non potevo. Alla fine dell’esecuzione mi dice tutte le correzioni, ma non si limita a questo, mi dice che non ero capace, che ero pesante nei movimenti, che non andava bene, e soprattutto una cosa che mi fece stare davvero male: “CAMBIA SPORT”.