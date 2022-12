Il mouse wireless Logitech M220 SILENT non è solo uno dei mouse più venduti su Amazon con un’ottima qualità, ma è anche FANTASTICO con uno sconto del 43%. Infatti, puoi acquistarlo ad un prezzo sorprendente di soli 16,99 €. Sbrigati, perché queste favolose promozioni stanno vendendo come regali di Natale.

Logitech M220 SILENT: tutti ve lo invidieranno all’università

Grazie alla stessa sensazione tattile e alla riduzione del rumore dei clic di oltre il 90%, Logitech M220 offre a te e a chi ti circonda un’esperienza tranquilla nella biblioteca del college. Ricevitore nano plug-and-play che fornisce una connessione wireless stabile fino a 10 metri di distanza. Logitech Optical Tracking ti consente di eseguire movimenti precisi su quasi ogni tipo di superficie ed è un valore da non sottovalutare quando ti dimentichi del tappetino.

Grazie alle tecnologie di risparmio energetico di nuova generazione, Logitech m220 richiede una sostituzione della batteria meno frequente. Inoltre, questo mouse silenzioso si spegne automaticamente quando non lo usi. Un’altra caratteristica importante da non sottovalutare è l’ergonomia ambidestra di questo mouse wireless: è perfetto sia per utenti mancini che destrimani e, grazie alle sue dimensioni ridotte, può essere infilato in una borsa. Infine, il mouse compatto Logitech M220 è compatibile con Windows, macOS, Chrome OS e Linux ed è subito pronto all’uso semplicemente collegando il ricevitore USB al computer o laptop. molto comodo.

Non perdere altro tempo, questo ridicolo sconto del 43% è solo una piccola quantità rimasta in magazzino. Acquista il nuovo Logitech M220 a soli 16,99 € e fidati non te ne pentirai. Questo eccellente mouse wireless silenzioso sarà l’invidia di tutti i tuoi compagni di classe del college. Soddisfatti o rimborsati.