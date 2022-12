Meloni contro i termini stranieri: perché?

Nel corso della quindicesima Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori presso la Farnesina la neo presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha parlato della nostra cultura che passa soprattutto dalla lingua italiana. Nel dettaglio la premier si è scagliata contro l’uso di termini stranieri: “Allora utilizzare per noi il più possibile l’italiano e questo lo faccio come richiamo a me stessa prima ancora che a tutti gli altri“.

Meloni contro i termini stranieri: le dichiarazioni

Ecco cosa ha dichiarato nel dettaglio Giorgia Meloni: “Perché la lingua è uno straordinario diplomatico per la nostra cultura, e invece mi accorgo di come noi tutti a partire da chi ha incarichi di responsabilità, a partire dalla sottoscritta, che si considera una grande patriota, alla fine veniamo travolti dall’uso di queste parole straniere, i francesismi, gli inglesismi, quando se ci pensate per ciascuna di questa parole che noi utilizziamo, riprendendole da una lingua straniera, nel corrispettivo italiano esisterebbero probabilmente almeno quattro o cinque parole diverse, perché la nostra è una lingua molto più complessa e una lingua molto più carica di sfumature“.

Meloni contro i termini stranieri: quelli più usati

Ma quali sono i termini stranieri più usati nel lingua parlata? Vi facciamo qualche esempio: