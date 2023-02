La passione per l’insegnamento e l’impegno per i propri studenti possono portare i docenti a compiere gesti di grande altruismo, come dimostrato dal gruppo di insegnanti che, durante le vacanze di Natale, ha rinunciato a parte delle proprie ferie per ridipingere la palestra della loro scuola. In un atto di dedizione e di amore per il proprio lavoro, questi docenti hanno deciso di trascorrere le proprie ferie natalizie a lavorare per migliorare l’ambiente nel quale i loro studenti passano gran parte del loro tempo libero. Quando avrebbero invece potuto dedicarlo ai propri cari o a tutte le attività che denotano tale atteso periodo dell’anno.

Valditara ha premiato il gruppo di docenti

Il loro obiettivo era di offrire ai ragazzi una palestra nella quale praticare educazione fisica più accogliente e confortevole. E ci sono riusciti. Grazie al loro lavoro, la palestra è stata trasformata in un ambiente nuovo e rinnovato, nel quale impegnarsi con ancora più piacere nella pratica sportiva. L’azione di questi insegnanti non è passata inosservata, tanto che ha attirato l’attenzione del Ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, il quale ha deciso di gratificare la loro dedizione ed il loro spirito di sacrificio.

Il Ministro ha premiato quindi i docenti ed alcuni studenti (Samantha Durante, Antonella Morena, Annamaria Scala e Salvatore Belcastro) dell’Istituto di Istruzione Superiore Statale “Marco Tullio Cicerone” di Sala Consilina, per il loro gesto consegnando loro una targa al merito data direttamente alla dirigente scolastica Antonella Vairo durante un incontro presso il suo ufficio a Roma.

La dedizione degli insegnanti per un ambiente scolastico migliore

I docenti hanno dichiarato di essere orgogliosi del riconoscimento, ma di averlo fatto solo per il bene degli studenti. Tuttavia, nonostante i naturali apprezzamenti ricevuti, l’iniziativa portata a termine da questi insegnanti ha suscitato anche qualche polemica da parte di alcuni genitori e docenti.

Il premio ricevuto dal Ministro ha messo in evidenza l’importanza della dedizione dei professori nella formazione dei giovani, ed il ruolo essenziale che gli insegnanti svolgono nella società. La loro azione ha dimostrato come la passione per il proprio lavoro possa portare a gesti di grande generosità e sacrificio personale. L’educazione è un compito difficile e impegnativo, ma è anche una delle attività più gratificanti che un individuo possa svolgere. E questi insegnanti, molto probabilmente, possono confermarlo.

Leggi anche: