Napoli verso lo scudetto: il vantaggio diventa un problema di aritmetica

“La squadra di calcio del Napoli ha 18 punti di vantaggio rispetto alla squadra di calcio Inter. Se per ogni partita vinta si guadagnano 3 punti, quante partite di calcio in più ha vinto la squadra del Napoli?“, ecco il testo del problema di aritmetica assegnato dalla maestra Lella all’istituto comprensivo Giacomo Leopardi di Torre del Greco e che è diventato virale nelle ultime ore sui social network. Il vantaggio del Napoli nella classifica di serie A nella volata scudetto è entrato così nelle scuole. La docente ha voluto far esercitare i suoi alunni attraverso addizioni e sottrazioni – senza però tenere conto di ipotetici pareggi – attraverso la passione per il Napoli.

Albo d’oro Serie A: squadre vincitrici dello scudetto

Ricordiamo che il Napoli ha vinto lo scudetto solo due volte – (nei campionati 1986-1987 e 1989-1990) – anche se negli ultimi campionati è andato molto vicino al primo posto in classifica (solo lo scorso anno al terzo posto alle spalle di Milan ed Inter). Scopriamo l’elenco completo dell’albo d’oro serie A con tutte le squadre vincitrici anno per anno:

1897- 1900: Il Genoa vince per tre anni di seguito lo scudetto; 1900-1901: il Milan conquista la coppa; 1901-1904: di nuovo il Genoa in alto alla classifica; 1904-1905: la Juventus vince il suo primo scudetto; 1905-1907: il Milan solleva la sua prima coppa; 1907-1909: il pro Vercelli vince il primo scudetto; 1909-1910: vince l’Inter 1910-1912: di nuovo il pro Vercelli; 1913-1914: il Casale; 1914-1915: il Genoa; 1919-1920: l’Inter; 1920-1921: il Pro Vercelli; 1921-1922: il Novese; 1922-1924:il Genoa; 1924-1925: il Bologna; 1925-1926:la Juventus; 1927-1928: il Torino; 1928-1929: il Bologna; 1929-1930:l’Inter; 1930-1935: la Juventus; 1935-1937: il Bologna; 1937-1938: l’Inter; 1938-1939:il Bologna; 1939-1940: l’Inter; 1940-1941: il Bologna; 1941-1942: la Roma; 1942-1949: il Torino; 1949-1950: la Juventus; 1950-1951:il Milan; 1951-1952: la Juventus; 1952-1954: l’Inter; 1954- 1955: il Milan; 1955-1956: la Fiorentina; 1956-1957: il Milan; 1957-1958: la Juventus; 1958-1959: il Milan; 1950-1961: la Juventus; 1961-1962: il Milan; 1962-1963: l’Inter; 1963-1964: il Bologna; 1964-1966: l’Inter; 1966-1967: la Yuventus; 1967-1968: il Milan; 1968-1969: la Fiorentina; 1969-1970: il Cagliari; 1970-1971: l’Inter; 1971-1973: la Yuventus; 1973-1974: la Lazio; 1974-1975: la Yuventus; 1975-1976: il Torino; 1976-1978: la Juventus; 1978-1979: il Milan; 1979-1980: l’Inter; 1980- 1982: la Juventus; 1982-1983: la Roma; 1983-1984: la Juventus; 1984-1985: il Verona; 1985-1986: la Juventus; 1986-1987: il Napoli; 1987-1988: il Milan; 1988-1989: l’Inter; 1989-1990: il Napoli; 1990-1991: la Sampdoria; 1991-1994: il Milan; 1994-1995: la Juventus; 1995-1996: il Milan; 1996-1998: la Juventus; 1998-1999: il Milan; 1999-2000: la Lazio; 2000-2001: la Roma; 2001-2003: la Juventus; 2003-2004: Milan; 2005-2009: l’Inter; 2010-2011: il Milan; 2011-2020: la Juventus; 2020-2021: l’Inter; 2021-2022: il Milan.

Potrebbe interessarti anche: