L’azienda di Carl Pei continua a riscuotere un grande successo grazie alla loro politica di costruire prodotti fuori dalle righe e dai classici standard. Pochi giorni fa vi abbiamo parlato del loro primo smartphone, il Phone (1), oggi invece vi vogliamo parlare delle nuove cuffie TWS Nothing Ear stick. Sono state presentate da pochissimi giorni e adesso non si parla altro che di loro, per il design stravagante e originale. Sono state lanciate sul mercato al prezzo di 119,00 €, un prezzo in linea con la concorrenza, ma molto interessante tenendo conto del loro aspetto innovativo. Inoltre, alla fine dell’articolo vi parliamo di come avere un piccolo buono sconto su Amazon per poterle acquistare, che probabilmente molti di voi non sanno.

Nothing Ear stick: non si parla altro che di loro

La custodia di ricarica delle Nothing Ear stick ha una forma particolare e sembra un grande rossetto, per questo viene chiamata “lipstick”. Questo design lo rende un perfetto oggetto antistress con cui è impossibile non giocarci quando lo si ha in mano. La custodia ha un diametro di circa 18,5 mm e pesa solo 46,3 grammi. Lei è realizzata in plastica trasparente, permettendovi di vedere gli auricolari all’interno. Per aprire la custodia, l’azione è la stessa che fareste con un rossetto, da qui il collegamento di nuovo al suo soprannome “lipstick”.

Anche le cuffie hanno un design molto moderno e originale che non passerà inosservato. La metà dei loro corpi è trasparente, quindi è possibile vedere l’interno. Questo nuovo design integra un’antenna sulla parte superiore per migliorare la ricezione del segnale. A differenza del modello dell’anno scorso, questi padiglioni non hanno più gommini, ma solo una capsula di plastica con 3 microfoni.

Fidatevi se vi diciamo che con questi auricolari vi distinguerete perfettamente dalla massa. Sono disponibili su Amazon ad un prezzo di 119,00 €, ma non tutti sanno che c’è un modo per poter richiedere un piccolo buono sconto. Ovvero, se ricaricate il vostro conto Amazon di almeno 60 €, vi verrà regalato un buono sconto dal valore di 6 €. Come si vuol dire, meglio di niente. Anche perché le Nothing Ear stick, essendo appena uscite sul mercato ed essendo molto richieste, non scenderanno di prezzo per un po’ di mesi.