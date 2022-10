Discuteremo con voi uno dei prodotti di punta più apprezzati del 2022 con uno dei migliori rapporti qualità-prezzo, oggi in super offerta su Amazon grazie ai Prime Day. Stiamo parlando del OnePlus 10 Pro, un flagship con ottime caratteristiche e un ottimo prezzo. Il suo reparto hardware non ha nulla da invidiare agli smartphone più costosi. Oggi è scontato su Amazon e sono sicuro che sarà difficile trovare altre offerte su di lui. Con questo sconto, puoi acquistarlo a soli 740,00 €.

OnePlus 10 Pro: mai visto un prezzo così basso per lui

OnePlus 10 Pro è alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1, il processore di punta della nota azienda Qualcomm. Esteticamente questo dispositivo mobile è bello e originale, dal design minimalista e moderno. Ha quattro grandi cerchi della fotocamera sulla scocca, il che è evidente rispetto ad altri dispositivi. Ha un bellissimo display QHD+ Fluid AMOLED da 6,7 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e tecnologia LTPO 2.0 progettata per offrire frame rate ultra stabili e fluidi. La ciliegina sulla torta, però, è il comparto fotografico di questo smartphone, che è in collaborazione con il famoso brand fotografico Hasselblad per firmare i suoi obiettivi.

OnePlus 10 Pro ti consente di catturare immagini straordinarie in tutte le condizioni di luce. La fotocamera frontale, invece, ti aiuterà a rendere invidiabili i tuoi selfie sui profili social. Vene potrete vantare con tutti i vostri compagni universitari. Concludiamo ora la nostra discussione sul software: OXYGEN OS – è una skin sottile e leggera che conferisce al dispositivo un’elevata mobilità e un’elevata velocità di sistema.

Questi sono solo alcuni dei motivi per cui non puoi perdere questo affare su Amazon, ma l’elenco delle qualità su questo dispositivo è ancora lungo. Sbrigatevi a comprare questo fantastico flagship a questo prezzo. Sono rimaste solo poche scorte a disposizione. Il OnePlus 10 Pro può essere tuo a soli 740,00 €.