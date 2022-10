Continuano i bellissimi sconti di Amazon con le sue Offerte Esclusive Prime. In questo articolo vorremmo mostrarvi un prodotto che sicuramente potrà tornare utile a chiunque, parliamo della piastra grill per panini della Black+Decker, che oggi potrete acquistare per 17,59€, invece dei soliti 24,00€ (un ottimo sconto del 27%!).

Questo piccolo elettrodomestico per la casa è veramente contenuto nelle dimensioni (25.7 x 10.4 x 25.5 cm), comodo per poter essere riposto in qualunque posto vogliate senza che occupi troppo spazio e risulti eccessivamente ingombrante. Inoltre, pesando solo 1,48 Kg, potrete anche spostarlo in ogni momento e luogo senza particolari problemi.

Le due piastre di questo grill sono antiaderenti, ottime quindi nel caso in cui malauguratamente cada magari del formaggio o qualche altro alimento all’interno, e permette inoltre di avere una tostatura del buona senza alcun residuo indesiderato. Inoltre, grazie all’indicatore di temperatura, sarete sempre in grado di stabilire quando sia il momento migliore per cominciare a grigliare.

Questa piastra grill tornerà utile a tutti coloro che cercano un metodo per prepararsi un pasto veloce con cui fare colazione o merenda, oppure da potersi portare dietro per le pause a lavoro e a scuola, o prepararsi al meglio per i viaggi.