Pokémon è da sempre uno dei giochi firmati Nintendo, senza tempo e più richiesti. Questa saga ha accompagnato letteralmente accompagnato diverse generazioni in lunghe e felici ore di gioco. Chiunque sia amante di questo titolo, l’unica piattaforma dove può giocare è quella dedicata alla Nintendo. Oggi c’è un’offerta su Amazon per quanto riguarda Pokémon Violetto; grazie a uno sconto del 17% lo potete acquistare a soli 49,78 €. Sbrigatevi ad approfittare di questa occasione, sono rimaste poche copie disponibili presso i magazzini Amazon.

Pokémon Violetto: uno degli ultimi titoli della famosa saga, oggi con il 17% di sconto su Amazon

Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto sono gli ultimissimi videogiochi della serie Pokémon, disponibili per la piattaforma di casa Nintendo. La serie Pokémon si evolve in un modo tutto nuovo consentendovi di esplorare liberamente un open world in cui città e natura si fondono in un unico ambiente senza confini. Osservate i Pokémon di questa regione in ogni dove: cieli, mari, foreste, strade e non solo. Affrontate e catturate i Pokémon selvatici in un’avventura open world adatta ai giocatori di qualsiasi età, infatti Pokémon è uno dei giochi più famosi senza tempo, adatto a tutti. Scegliete il vostro primo compagno d’avventura tra Sprigatito, Fuecoco o Quaxly e iniziate questa nuova incredibile avventura.

Non perdete tempo e acquistate subito il nuovo Pokémon Violetto a soli 49,78 €, grazie a questa promozione su Amazon. Purtroppo sono rimaste solo poche copie a disposizione presso i loro depositi. Inoltre, ricordatevi che grazie alla politica di resi Amazon, avete 30 giorni di tempo per decidere se effettuare il reso del prodotto che avete comprato. Amazon si conferma come sempre il miglio e-commerce dove poter fare i vostri acquisti in totale sicurezza e spensieratezza; in poche parole sarete soddisfatti o rimborsati.