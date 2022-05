Prof di Economia si laurea in Fisica a causa di uno scambio

Stiamo calmi. La situazione può non sembra chiara, eppure è chiarissima. Un professore di Economia ha preso una laurea anche in Fisica, senza aver sostenuto alcun esame. Com’è possibile? In realtà tutti gli esami di profitto del piano di studi sono stati superati da un omonimo, tuttavia la tesi è stata discussa da lui. Il lui in questione è Sergio Barile, docente di Economia della Sapienza di Roma, che ha ottenuto questo secondo titolo grazie ad uno scambio di identità con un altro Sergio Barile: “Mi è stato subito comunicato che la laurea non era valida, quindi non ho avuto alcuna occasione per approfittarne. Possiamo dire così: se ho approfittato è perché mi sono divertito a discutere quella tesi“, ha dichiarato il professore a Repubblica.

Prof di Economia prende la laurea in Fisica: cos’è successo

La colpa – in parte – sembra essere della pandemia. Generalmente prima della laurea la segreteria didattica convoca gli studenti per ricapitolare tutti gli esami sostenuti per avere un riscontro definitivo. In questo caso però non è stato fatto, visto che gli uffici erano in smart working a causa del Covid. Ma non è finita qui. “Lo scambio di persona è avvenuto non solo perché abbiamo lo stesso nome e perché siamo nati nello stesso giorno, ma il mio omonimo si è iscritto fuori corso nello stesso giorno in cui io mi sono iscritto al corso di laurea in Fisica. Non solo: proprio in quei mesi il cervellone della Sapienza è migrato da un sistema informatico a un altro. È una situazione kafkiana“, ha concluso.

Doppia laurea in Italia: la situazione

Ricordiamo che attualmente studiare per due corsi di laurea contemporaneamente non è più proibito. È stata pubblicata infatti nella Gazzetta Ufficiale del 28 aprile la legge n. 33 “Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore“. Il divieto di doppia laurea è solo un lontano ricordo e così gli studenti potranno iscriversi a due diversi corsi di laurea, di laurea magistrale o di master, anche presso più università (siano esse pubbliche, private o università telematiche), scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale. Entro il 13 luglio il Ministro dell’Università dovrà emanare un decreto per dare indicazioni sulle concrete modalità applicative della nuove norme.

