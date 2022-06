QS World University Ranking 2023: il podio

Quali sono le migliori università al mondo? Secondo QS World University Ranking 2023 il podio vede due conferme: il Mit di Boston al secondo posto e Stanford terza. C’è invece una new entry in testa alla classifica: stiamo parlando di Cambridge che “ruba” così il posto a Oxford. Nella top ten troviamo quasi esclusivamente atenei di lingua “inglese”, nello specifico cinque americane e quattro inglesi. L’unica eccezione è quella dell’Eth di Zurigo che si piazza al nono posto. Ma com’è la situazione per l’Italia?

QS World University Ranking 2023: la situazione italiana

Il Politecnico di Milano guadagna tre punti e raggiunge la 139esima posizione su 1418 realtà presenti in graduatoria contro le 1.300 dell’edizione precedente. Si tratta della prima università italiana in classifica, confermando la scalata del nostro Paese nella chart, visto che negli ultimi sei anni c’è stata un’avanzata di ben 48 posti. Per quanto riguarda gli atenei italiani, il 40% rientra nella top 300 (questa percentuale è la migliore rispetto al resto d’Europa). Per trovare un’altra università italiana dobbiamo il Politecnico di Milano dobbiamo spostarci fino al 196esimo posto, occupato dal Politecnico di Torino. Ricordiamo anche che l’Italia è al sesto posto di numero di citazioni. Non mancano però delle brutte notizie, infatti sembra che le università italiane stiano arretrando rispetto al 2022:

Bologna da 166esima diventa 167esima

Roma Sapienza resta ferma al 171esimo posto

Padova da 242esima è ora 243esima

la Statale di Milano perde 9 posizioni e arriva al 334esimo posto

“Da questo quadro emerge una riflessione importante: perché non provare a porci un obiettivo sfidante? Quello di entrare a far parte dei primi cento atenei al mondo. Un obiettivo di sistema, che non è impossibile per la settima potenza economica al mondo; complesso, ma necessario. Per farlo servono delle riforme strutturali che premino l’eccellenza e che rendano i nostri atenei attrattivi a livello globale“, dichiara Ferruccio Resta, Rettore del Politecnico di Milano.

QS World University Ranking 2023: la classifica italiana

La speranza è che rientri negli indicatori utilizzati dal QS quello della condizione occupazionale dei laureati: nella top 500 troviamo Sapienza (209esima), Bologna (322esima) e Milano Politecnico (328esimo). Ecco allora la classifica delle migliori università italiane: