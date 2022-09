Mentre è iniziata la settimana che precede le elezioni politiche che si svolgeranno il prossimo 25 settembre, continua la campagna elettorale dei politici italiani. Si tratta degli ultimi giorni che hanno a disposizione per promuovere il proprio programma e per fare conoscere la propria posizione riguardo tematiche fondamentali per il paese. Tra queste c’è naturalmente la scuola, ed a proposito di questa si è espresso Matteo Salvini. Cosa ha detto a riguardo?

Salvini: “Stiamo lavorando per una riduzione del costo dei libri”

Durante un’intervista a Rai Isoradio di ieri, 19 settembre, ha discusso delle pause didattiche. In particolare, si è soffermato sul fatto che bisognerebbe rivedere il tempo scuola.

“In altri Paesi – ha dichiarato – non c’è la pausa estiva di tre mesi ma le pause vengono dislocate nel corso dell’anno e dunque occorre rivedere il tempo a scuola”.

Nonostante in molti lo abbiano già constatato, nulla è mai stato fatto a riguardo. Secondo Salvini, dunque, la soluzione potrebbe risiedere nel dislocare le pause durante tutto l’anno scolastico piuttosto che concentrarle, per la maggior parte, durante i mesi estivi. Ma non solo: sempre a proposito della scuola, ha dichiarato la propria volontà di ridurre il costo dei libri di testo e la propria soddisfazione riguardante l’eliminazione dell’obbligo di indossare le mascherine a scuola. Si è detto, infine, “imbizzarrito per la mancanza di insegnanti di sostegno per i bimbi disabili che così non hanno il diritto alla scuola”. Un intervento ad ampio raggio del politico italiano noto per le sue posizioni di estrema destra, che ha toccato diversi punti rilevanti relativi all’ambito scolastico.

Vacanze scolastiche nel mondo

Ma, a proposito di vacanze scolastiche, come sono messi gli altri paesi nel mondo? Nella maggioranza degli Stati c’è uno stop alle lezioni di una o due settimane. In Italia sono sicuramente le più lunghe insieme a Lettonia e Lituania: si parla di 13 -14 settimane che si concentrano prevalentemente nei mesi estivi, ovvero tra giugno e settembre. In Spagna se ne hanno 11-12 settimane, in Portogallo 11 mentre in Finlandia 10-12. 10 settimane di vacanze scolastiche si hanno sia in Grecia che in Svezia. Nove in Austria, Belgio, Lussemburgo, Francia e Irlanda del Nord. In Norvegia gli studenti hanno a disposizione 8 settimane di vacanza, mentre in Germania e nel Regno Unito solo 6.

Leggi anche: