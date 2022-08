Salvini vuole proporre il servizio militare obbligatorio

“Proporrò di reintrodurre il servizio militare”. Questo è quanto ha dichiarato Matteo Salvini in visita in Sicilia, prima di lasciare l’hotspot di Lampedusa dove si è recentemente recato. Continua la campagna elettorale del leader della Lega, che ha deciso di riproporre uno dei suoi cavalli di battaglia. “Mi piacerebbe che i nostri giovani rifacessero il servizio militare. Anzi proporrò la sua reintroduzione”. Ha dichiarato durante il suo discorso, nel quale ha accennato ai futuri programmi di governo in vista delle elezioni politiche che si terranno il 25 settembre.

Salvini propone ritorno della leva obbligatoria

Come anticipato, quello della leva obbligatoria è un tema ricorrente della politica dell’ex ministro dell’Interno. Insieme, naturalmente, a immigrazione e sicurezza, sulle quali ha basato i programmi politici degli ultimi anni. Non solo: lo scopo del servizio militare obbligatorio, per Salvini, sarebbe quello di “formare, educare e reinsegnare rispetto ai giovani”. Gli stessi giovani che, sempre secondo l’esponente della Lega, “non vogliono lavorare e preferiscono il reddito di cittadinanza”. Era il 2018 quando Salvini, nel corso di un comizio, aveva dichiarato:

Vorrei che oltre ai diritti tornassero a esserci i doveri. Di fronte ai casi di mancanza di educazione e senso civico, facciamo bene a studiare i costi, i modi e i tempi per valutare se, come e quando reintrodurre per alcuni mesi il servizio militare, il servizio civile per i nostri ragazzi e le nostre ragazze così almeno impari un po’ di educazione che mamma e papà non sono in grado di insegnarti.

Non è quindi nuovo a tale convinzione, che persegue oramai da diversi anni.

Servizio militare in Italia

Ma cosa dice l’attuale normativa in merito? Il servizio militare di leva in Italia era stato istituito nello stato unitario italiano con la nascita del Regno d’Italia. Era successivamente stato confermato con la nascita della Repubblica ed è rimasto in vigore dal 1861 al 2004, per ben 143 anni. La sua obbligatorietà è stata eliminata dalla legge n. 226 del 23 agosto 2004. E’ infatti diventato facoltativo dal 1º gennaio 2005. Gli ultimi giovani a dover fare il militare sono stati quelli nati nel 1985.

Anche se, ad onore di cronaca, la leva obbligatoria era stata messa in discussione dal governo D’Alema qualche anno prima, nel 2000. In tale anno, con una legge apposita si era conferita al governo la delega di emanare disposizioni per sostituirlo con militari volontari di truppa entro 7 anni.

