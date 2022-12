Il laptop perfetto per l’università esiste. Il Samsung Galaxy Book2 360, è un portatile di piccole dimensioni, leggero e con un bel design, ha le prestazioni necessarie per affrontare qualsiasi sfida vi si presenti all’università. Inoltre è super versatile grazie al suo schermo che si apre oltre i 180°. Questo fantastico dispositivo di casa Samsung è oggi in offerta su Amazon a soli 899,00 €, uno sconto strepitoso del 28%. Vi ricordiamo che grazie al servizio Cofidis di Amazon, potete comprare questo laptop e pagarlo in comode rate a tasso zero che partono dal mese successivo all’acquisto.

Samsung Galaxy Book2 360: finalmente in offerta su Amazon

Vi spieghiamo velocemente perché stiamo elogiando così tanto questo dispositivo, elencandovi qui di seguito le sue caratteristiche principali:

Il Samsung Galaxy Book2 360 ridefinisce il concetto di produttività portatile con un design 2 in 1, offrendo le prestazioni brillanti e coinvolgenti di un display AMOLED con il 120% del volume di colore DCI -P3. Quindi potete usarlo sia come computer, ma anche come tablet;

ridefinisce il concetto di produttività portatile con un design 2 in 1, offrendo le prestazioni brillanti e coinvolgenti di un display AMOLED con il 120% del volume di colore DCI -P3. Quindi potete usarlo sia come computer, ma anche come tablet; Questo laptop ha il processore Intel Core di 12a generazione con una performance incredibilmente veloce per i gamers e creators, può svolgere senza problemi qualsiasi lavoro universitario;

con una performance incredibilmente veloce per i gamers e creators, può svolgere senza problemi qualsiasi lavoro universitario; Galaxy Book2 360 è un PC portatile che protegge il livello dell’hardware con un Root of Trust, salvaguardando al contempo i firmware dagli attacchi;

è un PC portatile che protegge il livello dell’hardware con un Root of Trust, salvaguardando al contempo i firmware dagli attacchi; Ottenete di più dal vostro Book2 360 con i prodotti Samsung connessi. Se siete già possessori di dispositivi di casa Samsung. potete avvantaggiarvi della comunicazione tra dispositivi compatibili per una produttività maggiore;

Collegate il vostro Galaxy Book2 360 con un Galaxy Tab in modalità wireless per aggiungere un secondo schermo. Potete duplicare o estendere, e lavorare su entrambi i dispositivi con Samsung Multi Control;

Non perdete altro tempo e comprate il nuovo Samsung Galaxy Book2 360 ad un prezzo scontato di soli 899,00 €, che potete pagare in comode rate a tasso zero.