Lui si chiama Alessandro Cerioni, è uno studente marchigiano al primo anno di dottorato presso il Politecnico di Milano e la sua storia non è che l’ennesima dimostrazione delle difficoltà economiche che gli studenti universitari devono fronteggiare per portare a termine i loro studi nelle grandi città. A Milano, in questo caso. Il ragazzo, ha recentemente condiviso la sua esperienza di vita in un monolocale di soli 9 metri quadrati in un’intervista a La Stampa. Ma, a fare storcere il naso non è – o almeno non solo – la dimensione dell’appartamento, bensì il suo costo. Per viverci, Alessandro deve corrispondere un affitto mensile di 650 euro, oltre a circa 100 euro ogni due mesi per le bollette.

Paga 650 euro al mese per appartamento di 9 mq

Alessandro ha finora giustificato il prezzo del suo appartamento con la posizione centralissima, ma si spera abbia trovato una soluzione migliore. Una stanza singola dotata di cucina e bagno separati, al medesimo costo del suo attuale monolocale ma di 15 metri quadrati. Anche se lo studente può contare su una borsa di studio, le spese sono veramente troppe. Tante da non farcela da solo.

Non riesce a mantenersi autonomamente avendo ancora bisogno del sostegno economico dei suoi genitori. “I miei genitori mi aiutano, anche se vorrei essere indipendente”, ha detto. La sua testimonianza rispecchia una sfida comune per molti studenti universitari, che devono bilanciare le spese quotidiane con gli impegni accademici. I costi elevati di affitto e bollette, uniti alla mancanza di sostegno finanziario sufficiente, creano una situazione difficile per molti giovani che desiderano perseguire i loro studi in grandi città come Milano.

Meglio in Svezia, dove la borsa di studio era pari a 30000 euro

Non è la prima volta che Alessandro si trova a vivere in una città “costosa”. In occasione del suo “sfogo”, ha voluto fare un confronto con la sua esperienza in Svezia, dove ha trascorso l’ultimo anno di studi. Anche qui ha dovuto far fronte a costi elevati per l’alloggio, ma una borsa di studio di 30.000 euro all’anno ha fatto una differenza significativa rispetto alla sua situazione attuale. Non è un mistero che vi siano abissali difformità nei sistemi di supporto finanziario per gli studenti universitari nei diversi paesi. Ma in Italia non sono di certo rosei.

L’esperienza di Alessandro deve essere presa esattamente per quello che è: un esempio tangibile delle difficoltà finanziarie e logistiche affrontate da molti studenti universitari, che nella nostra penisola sono tantissimi. La ricerca di un alloggio adeguato e accessibile si rivela ancora oggi un’impresa ardua, soprattutto nei grandi centri urbani, dove la domanda supera l’offerta.

