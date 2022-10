Oggi voglio segnalarti quest’offerta che trovi su Amazon che è davvero ottima. Con una spesa minima può mettere sul tuo comodino una bellissima sveglia digitale che ti permette anche di vedere la temperatura. Metti subito nel tuo carrello questa sveglia digitale a soli 19,54 euro, invece che 22,99 euro.

Grazie a questo sconto risparmi il 15% e ti porti a casa davvero un ottimo prodotto. Utilissimo per quando ti svegli di notte e vuoi subito sapere che ore sono. Allo stesso tempo è molto comodo per impostare allarmi o timer che suoneranno all’orario che ha stabilito per non fare tardi ai tuoi appuntamenti.

Con una spesa ridicola fai un vero affare. Però devi sbrigarti perché il prezzo potrebbe tornare alla normalità da un momento all’altro. Dirigiti subito su Amazon e acquista la tua sveglia digitale a soli 19,54 euro. Ordinala adesso e la riceverai entro un paio di giorni senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

Sveglia digitale: bella, compatta e con tante funzioni

Questa sveglia digitale offre un ottimo schermo, grande e molto luminoso. Potrai anche regolare la luminosità, scegliendo tra quattro soluzioni disponibili, quella che più si adatta alle tue esigenze. Ha un design moderno con un effetto specchio ed è super compatta. Potrai tranquillamente metterla sul comodino o sulla tua scrivania e occuperà pochissimo spazio.

Funziona senza fili, è dotata soltanto di una pila al litio che potrai ricaricare comodamente con un cavo e un caricatore USB, quello dei classici smartphone. Imposta la sveglia fino a due allarmi differenti, in modo che se non dovessi sentire il primo, ti sveglierai al secondo e non farai tardi. Infine, scegli tra le 13 suonerie disponibili quella che più ti piace per il tuo risveglio.

Goditi quest’offerta di Amazon e portati a casa un dispositivo spettacolare. Prima che l’offerta svanisca metti nel tuo carrello questa sveglia digitale a soli 19,54 euro, invece che 22,99 euro.