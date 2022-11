Se hai scelto una scuola d’arte, lavori facendo foto ritocco o sei un amante dei disegni allora oggi sarai felice perché su Amazon c’è un’offerta perfetta per te. Metti subito nel tuo carrello la tavoletta grafica portatile Wacom a soli 49,90 euro, anziché 79,90 euro.

Disegna, scrivi o dipingi in modo fluido come se lo stessi facendo sulla carta. Con questo bellissimo dispositivo potrai sbizzarrirti nelle tue creazioni e rendere il tutto professionale. La penna digitale in dotazione è sensibile alla pressione così da permetterti di fare linee sottili o spesse in modo reale. È pienamente compatibile con tutti i dispositivi e non necessita d’installazione.

Tavoletta grafica portatile: dai libero sfogo alla fantasia

La tavoletta grafica Wacom è stata progettata per chi disegna, dipinge o ritocca foto e immagini. È dotata di un’area lavorativa di 152 x 95 mm. È compatta e leggera, così che la potrai portare dovunque e usarla praticamente su tutti i dispositivi. Infatti è pienamente compatibili con PC Windows, Mac, Chromebook e Android.

Possiede una penna senza batteria che funziona con la tecnologia di risonanza. È molto leggera, precisa e sensibile alla pressione e all’inclinazione. Inoltre è dotata di quattro tasti personalizzabili con cui potrai creare delle scorciatoie. Ogni tuo disegno prenderà vita e potrai portarlo digitalmente da un posto all’altro senza rischiare che si rovini.

Questa di oggi rappresenta davvero un’offerta formidabile. Per non rischiare di perderla dovrei essere veloce, perché un prezzo del genere è destinato a durare poco. Vai subito su Amazon e acquista la tua tavoletta grafica portatile Wacom a soli 49,90 euro, anziché 79,90 euro. Se completi l’ordine adesso la potrai ricevere a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime.