Quando si tratta di elettricità non bisogna giocare oppure risparmiare sui prodotti che si acquistano. Ugreen è un’azienda che produce accessori Tech di qualità, ma al prezzo giusto. Il loro caricatore multiporta da 100 W e l’accessorio da tenere sempre nello zaino con voi. Che siate all’università oppure a casa prima di uscire, grazie a lui potete ricaricare velocemente i vostri dispositivi preferiti. Oggi questo caricatore lo potete acquistare su Amazon a soli 72,00 €, grazie al coupon sconto disponibile fino al 30 di ottobre. Non perdete tempo a pensarci ed acquistatelo subito, prima che le scorte disponibili all’acquisto tramite coupon sconto si esauriscano.

Ugreen caricatore 100W: i vostri dispositivi preferiti saranno sempre carichi

Ugreen 100W caricabatterie USB C a 4 porte supporta un’uscita totale fino a 100W e dispone di 3 porte USB-C e 1 porta USB-A per soddisfare tutte le tue esigenze. Le porte USB-C (C1 e C2) forniscono piena potenza di 100W se utilizzate da sole, alimentazione simultanea per laptop (65W) e pad (30W) per USB-C (C1 e C2) se vengono utilizzate insieme e un’alimentazione simultanea dei vostri dispositivi (45W + 30W + 22,5W) quando le tre porte USB-C vengono utilizzate insieme. La porta USB-A supporta fino a 22,5 W se utilizzata da sola

Il caricabatterie è compatibile con MacBook Pro/Air M2, Dell XPS 13 ” 15 ”, Surface Pro, iPad Pro, Galaxy S22 Ultra S22 20 21, Galaxy Tab S7, iPhone 14 Pro Max 13 12 11 SE 2022, Switch console, Laptop ,Steam Deck e un altra infinità di dispositivi. La nuova generazione di tecnologia GaN offre un’esperienza di ricarica più rapida e potente. Efficienza fantastica con una minore generazione di calore in un design piccolo e leggero.In questo modo è facile da mettere in borsa e portaresempre con voi, anche all’università.

Non fatevi scappare questo coupon sconto valido fino al 30 ottobre e acquistate questo eccezionale caricatore multiporta a soli 72,00 €.